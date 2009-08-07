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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

توکلی به مهر خبر داد:

نحوه تحصیل همزمان در دو رشته برای برترینهای کنکور88

نحوه تحصیل همزمان در دو رشته برای برترینهای کنکور88

معاون سازمان سنجش آموزش کشور تحصیل همزمان در رشته دانشگاهی دوم را تنها برای برترینهای کنکور مقدور دانست و گفت: بررسی این موضوع تنها پس از انتشار کارنامه نهایی داوطلبان برتر کنکور امکانپذیر است.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضوابطی برای رتبه های برتر کنکور وجود دارد که می توانند به وسیله آن و آئین نامه ای که در هر دانشگاهی وجود دارد در رشته دانشگاهی دوم نیز تحصیل کنند.

وی اظهار داشت: رشته هایی که داوطلبان می توانند به عنوان رشته دوم انتخاب کند، مشخص شده و رشته هایی خاص هستند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در ابتدای اعلام نتیجه کنکور فرد نمی تواند در دو رشته پذیرش شود و هر فرد تنها در یک رشته قبول می شود اما پس از قبولی می تواند درخواست خود را در حین تحصیل در رشته اول به دانشگاه ارائه کند.

وی افزود: بررسی این موضوع توسط داوطلب باید پس از انتشار کارنامه های کنکور صورت گیرد.

توکلی گفت: کارنامه های کنکوریهای امسال در اولین فرصت پس از اعلام نتیجه نهایی منتشر می شود.

کد مطلب 925122

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