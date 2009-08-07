نحوه تحصیل همزمان در دو رشته برای برترینهای کنکور88

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضوابطی برای رتبه های برتر کنکور وجود دارد که می توانند به وسیله آن و آئین نامه ای که در هر دانشگاهی وجود دارد در رشته دانشگاهی دوم نیز تحصیل کنند.

وی اظهار داشت: رشته هایی که داوطلبان می توانند به عنوان رشته دوم انتخاب کند، مشخص شده و رشته هایی خاص هستند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در ابتدای اعلام نتیجه کنکور فرد نمی تواند در دو رشته پذیرش شود و هر فرد تنها در یک رشته قبول می شود اما پس از قبولی می تواند درخواست خود را در حین تحصیل در رشته اول به دانشگاه ارائه کند.

وی افزود: بررسی این موضوع توسط داوطلب باید پس از انتشار کارنامه های کنکور صورت گیرد.

توکلی گفت: کارنامه های کنکوریهای امسال در اولین فرصت پس از اعلام نتیجه نهایی منتشر می شود.