وزارت بازرگاني مسئول اجراي تنظيم بازار ميوه است

معاون باغباني وزيرجهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: عدم اجراي تنظيم بازار ميوه موجب افزايش 300 تا 400 درصدي قيمت ميوه شده است.

محمد طهماسبي تاكيد كرد: ساماندهي و تنظيم اختلاف قيمت ميوه از منطقه توليد تا منطقه مصرف يكي از اساسي ترين موارد تنظيم بازار ميوه است.

وي با تاكيد براينكه تنظيم بازار ميوه بايد از سوي وزارت بازرگاني اجرايي شود افزود: عدم تنظيم بازار محصولات كشاورزي موجب افزايش نقش واسطه ها و ودلالان و افزايش 300 تا 400 درصدي محصولات باغي شده است.

طهماسبي با اشاره به كاهش توليد دو ميليون تني محصولات باغي در سالجاري افزود: ميزان توليد محصولات باغي درسال گذشته حدود 21 ميليون و700 هزار تن بوده كه پيش بيني مي شود اين رقم در سالجاري و با توجه به سرمازدگي اخيربه حدود 19 ميليون و 600 هزار تن برسد.

وي افزود: سرمازدگي اخير عمدتا محصولاتي مانند پسته و هسته دانها و ميوه هاي اول فصل مانند هلو، شليل و زردآلو را شامل شده است .



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