روند بیماری قلبی و عروقی کاهنده نیست/سه روش برای کاهش ابتلا

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کامران باقری لنکرانی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح خانه قلب شیراز افزود: پیش از این تصور می شد که ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مخصوص جوامع و خانواده های ثروتمند و متمول بوده اما امروز شاهد هستیم که روند ابتلا در کشورهای در حال توسعه و جوامع متوسط پیشرفت بیشتری داشته است.

وی با اشاره به اینکه بر همین اساس نیز منابع پزشکی در کشورهای جهان در حال حاضر بیشتر صرف هزینه های درمان این بیماران می شود، افزود: در ایران سال گذشته 240 هزار مورد آنژوگرافی صورت گرفت ضمن اینکه حدود 18 تا 19 هزار مورد نیز از طریق آنژوگرافی مداخله درمانی انجام شد و به همین اندازه نیز جراحی قلب صورت گرفته که این اقدامات حجم زیادی از بودجه سلامت را هزینه می کند.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاه به اینکه روند ابتلا نیز در کشور کاهنده نیست، افزود: در این رهگذر اگر جوامع بتوانند سه روش را پیگیری کرده ظرف پنج سال می توانند 60 درصد از مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهند.

لنکرانی ضمن تشریح این روشها نیز بیان کرد: اصلاح فعالیتهای بدنی به طوریکه هر شخص در طول روز 45 دقیقه را به فعالیت بدنی اختصاص دهد، اصلاح الگوی مصرف غذا و قطع مصرف دخانیات سه روشی بوده که اگر کشوری موفق به رعایت آن شد می تواند اثرات کاهنده ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و مرگ و میر ناشی از آن را مشاهده کند.

وی با اشاره به روش فعالیتهای بدنی گفت: در کشور ظرف چهار سال گذشته سخت افزارهای ورزشی آماده شده و سرانه ورزشی جامعه نیز به بیش از دو برابر رشد کرده است اما استفاده از این فضاها نیاز به فرهنگسازی دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به اصلاح الگوی مصرف غذا نیز عنوان کرد: در این بخش ایران وضعیت به نسبت مناسبی داشته به طوریکه در چند سال پیش 85 درصد از مصرف روغن کشور را روغن جامد نباتی تشکیل می داد که با فرهنگسازی های مناسب این مصرف به کمتر از 50 درصد رسیده است.