به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از توقف روز پنجشنبه تیمش برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران گفت: نیمه اول بازیکنان به نحو احسن دستورات تاکتیکی را اجرا کردند و این نیمه کاملا در دست ما بود و قطعا اگر پس از گل برتری از دو سه موقعیتی که به دست آوردیم بهتر استفاده می کردیم با گل های بیشتر از حریف پیش افتاده و با آرامش بیشتری به بازی ادامه می دادیم.

وی با بیان اینکه از دست دادن فرصتها باعث شد تیم مس به تدریج خود را پیدا کرده و نتیجه راعوض کند افزود: در نیمه دوم علاوه برگلی که زدیم دو موقعیت خوب دیگر داشتیم اما بازیکنان تیم مس هر گل ما را بلافاصله پاسخ دادند تا از کسب پیروزی در این دیدار محروم شویم اما در مجموع بازی ما تیم برتر میدان بودیم.

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: با توجه به اینکه تعدادی از بازیکنان ما دیرتر از سایر نفرات به جمع بازیکنان اضافه شدند طبیعی بود در انتهای بازی بعضی از آنها از شرایط مطلوب بدنی دور باشند. آنها نشان دادند فقط بازیکنان 60 دقیقه ای هستند و در این زمان وضعیت بدنی شان مناسب بود.

وی در این خصوص اضافه کرد: متاسفانه تا شروع لیگ فرصت کمی داشتیم تا بازیکنان به شرایط ایده آل برسند اما در این دیدار بسیاری از ابهامات ما در خصوص وضعیت آمادگی بازیکنان برطرف شد و قطعا تا آغاز بازی آینده فرصت لازم برای حل این مشکل را داریم تا با بهبود کیفیت بدنی بازیکنان در کسب نتیجه هم موفق باشیم.

کرانچار تاکید کرد: قطعا با گذشت مسابقات وضعیت بهتر از شرایط فعلی خواهد شد و همان طور که ما و دیگران از تیم پرسپولیس انتظار دارند به نتایج لازم برای رسیدن به رده های بالای جدول دست پیدا می کنیم.

وی با بیان اینکه تعدادی از نفرات اصلی ما در تهران حضور داشتند و با اضافه شدن آنها به تیم عملکرد بسیار مطلوب تری را از خود به نمایش خواهیم گذاشت، تاکید کرد: از عملکرد بازیکنانم راضی بودم آنها به لحاظ ساماندهی و اجرای دستورات تاکتیکی تیم بسیارخوب عمل کردند اما قطعا برای رسیدن به شرایط ایده آل باید یک سری تغییراتی در تیم ایجاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه اظهار داشت: به تیم فوتبال مس تبریک می گویم که توانستند خیلی سریع گلهای خورده را جبران کرده و به جریان بازی بازگردند این نشان می دهد آنها تیم خوبی هستند و وقتی که یک تیمی مقابل تیمی مانند پرسپولیس اینگونه بازی می کند نشان دهنده سطح بالای آن تیم است.

وی با بیان اینکه شجاعت بازیکنان تیم ما ستودنی بود که 60 الی 70 دقیقه از روند بازی دراختیار تیم ما بود تصریح کرد: ما تیمی کاملا هجومی بودیم و اگر از موقعیتها بهتر استفاده می کردیم نتیجه لازم را در کرمان کسب می کردیم.

کرانچار در پاسخ به این سئوال که چرا برای مهار ادینهو بازیکن خطرناک تیم مس که دو گل تیمش را در جریان بازی به ثمر رساند فکری نشده بود، خاطرنشان کرد: ما این بازیکن را کاملا مهار کردیم اما نوع بازی او به شکلی بود که در اکثر دقایق مسابقه خودش را خطرناک نشان نمی داد بلکه زمانی از شرایط بازی خارج می شد و دقایقی ناگهان پاس های خطرناک می داد و هم به خوبی از موقعیت ها استفاده می کرد.

وی در مورد عملکرد داور دیدار اظهارداشت: راجع به داوری هیچ وقت صحبت نمی کنم و قضاوت در این خصوص را به کارشناسان مربوطه می سپارم.

کرانچار در پاسخ به این سئوال که آیا ترکیب بازیکنان دراین دیدار را خودش انتخاب کرده یا اینکه کسی دیگر تیم را ارنج کرده است، با ناراحتی افزود: من 14 سال است سرمربی ام و در این مدت همانند بازی دیروز شخصا ترکیب اصلی تیم را انتخاب کردم. من به سیستم 1-3-2-4 اعتقاد دارم. همچنین بازیکنانم نشان دادند در سیستم 2-4-4 هم می توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در مورد ضعف مشهود دروازه بان تیمش دراین دیدار گفت: درست است که معمار زاده سه گل دریافت کرده است ولی این نشان نمی دهد او دروازه بان بدی است. قطعا بخشی از مسئولیت گل های خورده وی برعهده خط دفاع است. میثاق دروازه بان خوبی است و قرار است به تیم ملی دعوت شود و قطعا این گلها از ارزشهای وی کم نخواهد کرد.

دیدار تیمهای فوتبال مس کرمان و پرسپولیس در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگ برتر که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد با تساوی 3 بر 3 به پایان رسید.