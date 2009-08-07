به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندپندنت، "تیم گست" داستان نویس 34 ساله انگلیسی و خالق رمان "زندگی نارنجی من" که منتقدان وی را از ستاره های نوظهور داستان نویسی بریتانیا می‌دانستند، درگذشت.

مرگ این نویسنده که مشکوک به حمله قلبی بود، در منزلش در شمال لندن و در تختخوابش رخ داد.

این نویسنده هنگامی که روی تخت دراز کشیده بوده دچار حمله قلبی شد و درگذشت. همسرش نیز برای نجات او تلاش کرد اما موفق نشد.

نتیجه آزمایش‌هایی که روی این نویسنده انجام شده هفته آینده مشخص خواهد شد اما اطرافیان وی معتقدند که او احتمالا به دلیل حمله قلبی درگذشته است.