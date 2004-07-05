صادرات بخش معدن و صنايع معدني امسال به يك ميليارد دلار مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: درسال جديد 623 هزار شغل جديد ايجاد شده كه رشد

3/19 دهم درصدي را نشان مي دهد.

مهندس اسحاق جهانگيري افزود: در طول 4 سال برنامه سوم صنايع كشور، بطور مستمر رشد دو رقمي داشته و متوسط رشد نيز 6/10 دهم درصد بوده است.

وي يادآور شد: در طول چهار سال برنامه سوم 15 هزار واحد صنعتي با سرمايه 660 هزار ميليارد راه اندازي شده است و همچنين براي 2400 معدن جديد پروانه بهره برداري صادر شده است.

وزير صنايع تصريح كرد: بهره وري سرمايه در ايران بسيار پايين و نگران كننده است و در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده كه 33 درصد رشد اقتصادي كشور از طريق بهره وري باشد.

جهانگيري درون گرايي را مهمترين چالش بخش صنعت و معدن عنوان كرد و اظهار داشت: اين امر ناشي از آن است كه بنگاههاي صنعتي به كارايي، توسعه فناوري جديد، جذب و توسعه سرمايه گذاري صنعتي و كسب سهم مناسب در بازارهاي جهاني كمتر توجه كرده اند.

وي تاكيد كرد: اين وزارتخانه در زمنيه صنايع پيشرفته اعم از صنايع هسته اي ، بيوتكنولوژي، نانو تكنولوژي و مواد پيشرفته كه مصارف ويژه دارند سياستگذاري كرده و در اين بخش گروه هاي تحقيقاتي با كمك دانشگاهها تشكيل داده شده است.