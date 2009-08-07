بیش از 104 هزار معلم امسال بازنشسته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش که اخیرا به سازمانها ابلاغ شده، طی برآوردی از بازنشستگان بیش از موعد و عادی آمده است که طبق آن 70 هزار نفر به صورت بیش از موعد و 34 هزار و 307 نفر دیگر به شکل عادی از آموزش و پرورش بازنشسته می شوند.

در این گزارش با تفکیک تعداد بازنشستگان پیش از موعد و عادی آمده است: پیش بینی می شود در استان آذربایجان شرقی 3 هزار و 753 فرهنگی، آذربایجان غربی 2 هزار و 128 نفر، اصفهان 5 هزار و 250، خراسان رضوی 5 هزار و 488 نفر، شهر تهران 9900 معلم، شهرستانهای تهران 4 هزار و 802 نفر، مازندران 3 هزار و 759 فرهنگی و همدان 2 هزار و 400، اردبیل 924، ایلام 641، بوشهر 1001 نفر، چهارمحال و بختیاری هزار و 103، خراسان جنوبی 861، خراسان شمالی 648، خوزستان دو هزار، زنجان 931، سمنان 350، سیستان و بلوچستان یک هزار و 57، فارس 4 هزار و 505، قزوین یک هزار و 92 نفر خواهان بازنشستگی پیش از موعد باشند.

همچنین تعداد بازنشستگان بیش از موعد دراستان قم 886 نفر، کردستان 966، کرمان 3 هزار و 66، کرمانشاه یک هزار و 516، کهکیلویه و بویراحمد 735، گیلان 3 هزار و 17، لرستان یک هزار و 495، مرکزی یک هزار و 502، هرمزگان 666 و یزد یک هزار و 526 و حوزه ستادی 345 فرهنگی پیش بینی شده است که جمعا 70 هزار نفر خواهند بود.

براساس این دستورالعمل، طی سال جاری، 3 هزار و 368 فرهنگی در تهران، 960 نفر در شهرستانهای تهران، 2هزار و 757 نفر در خراسان رضو ی، یک هزار و 857 نفر در گیلان و....بازنشسته خواهند شد که تعداد این گروه از بازنشستگان نیز 34 هزار و 307 نفر خواهند بود.

