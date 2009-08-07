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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۰۹

محمد علی کشاورز:

بهداشت روانی جامعه مورد توجه قرار نگرفته است

بهداشت روانی جامعه مورد توجه قرار نگرفته است

شیراز - خبرگزاری مهر: محمد علی کشاورز بازیگر سینما گفت: مردم و خیرین علاوه بر ورود به حوزه های سلامت جسمی به بخشهای سلامت روانی نیز می توانند وارد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کشاورزدر جمع خیرین سلامت استان فارس افزود: امروز کارهای خوبی برای سلامت جسمی افراد توسط دولت و مردم انجام شده اما باید توجه به بهداشت و سلامت روحی و روانی جامعه نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما نیاز به شادی و روحیه مناسب دارند از این رو می توان با ایجاد مراکزی در بخش بهداشت روانی نیز وارد شده و برای ارتقای سطح روحی آنها نیز تلاش کرد.

این بازیگر پیشکسوت سینما همچنین با اشاره به خدمات مناسبی که از سوی خیرین در بخش سلامت انجام شده، بیان کرد: مجمع خیرین سلامت استان فارس طی این مدت کارهای مناسبی را به سرانجام رسانده که از ارزش بالایی برخوردار است اما در این راستا باید تمام جامعه وارد کار شده و در حوزه سلامت کار خیر انجام دهند.

کد مطلب 925161

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