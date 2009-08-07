بهداشت روانی جامعه مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کشاورزدر جمع خیرین سلامت استان فارس افزود: امروز کارهای خوبی برای سلامت جسمی افراد توسط دولت و مردم انجام شده اما باید توجه به بهداشت و سلامت روحی و روانی جامعه نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما نیاز به شادی و روحیه مناسب دارند از این رو می توان با ایجاد مراکزی در بخش بهداشت روانی نیز وارد شده و برای ارتقای سطح روحی آنها نیز تلاش کرد.

این بازیگر پیشکسوت سینما همچنین با اشاره به خدمات مناسبی که از سوی خیرین در بخش سلامت انجام شده، بیان کرد: مجمع خیرین سلامت استان فارس طی این مدت کارهای مناسبی را به سرانجام رسانده که از ارزش بالایی برخوردار است اما در این راستا باید تمام جامعه وارد کار شده و در حوزه سلامت کار خیر انجام دهند.