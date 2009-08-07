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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

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6 مورد جدید ابتلا به انفلوانزای خوکی در کرانه باختری

6 مورد جدید ابتلا به انفلوانزای خوکی در کرانه باختری

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین از تائید شش مورد جدید ابتلا به بیماری انفلوانزای خوکی در کرانه باختری رود اردن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری فلسطینی معا از نابلس ، اسعد الرملاوی یکی از مقامات این وزارتخانه دیشب اعلام کرد ، شش مورد جدید ابتلا به بیماری انفلوانزی خوکی در شهرهای رام الله ، بیت لحم و طولکرم تایید شده ، و شمار مبتلایان به این بیماری در کرانه باختری به هشتاد و شش نفر رسیده است.

همچنین وزارت بهداشت کویت از ثبت بیست و سه مورد جدید ابتلا به بیماری انفلوانزای خوکی در این کشور خبر داد.
 
یوسف النصف سخنگوی وزارت بهداشت کویت اعلام کرد ، شمار مبتلایان به انفلوانزای خوکی در این کشور به چهار صد و پنجاه و دو نفر رسیده است اما بیشتر انان به علت خفیف بودن بیماریشان در خانه مداوا می شوند و نیازی به انتقال انها به بیمارستان نیست.

کد مطلب 925169

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