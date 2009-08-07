6 مورد جدید ابتلا به انفلوانزای خوکی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری فلسطینی معا از نابلس ، اسعد الرملاوی یکی از مقامات این وزارتخانه دیشب اعلام کرد ، شش مورد جدید ابتلا به بیماری انفلوانزی خوکی در شهرهای رام الله ، بیت لحم و طولکرم تایید شده ، و شمار مبتلایان به این بیماری در کرانه باختری به هشتاد و شش نفر رسیده است.

همچنین وزارت بهداشت کویت از ثبت بیست و سه مورد جدید ابتلا به بیماری انفلوانزای خوکی در این کشور خبر داد.



یوسف النصف سخنگوی وزارت بهداشت کویت اعلام کرد ، شمار مبتلایان به انفلوانزای خوکی در این کشور به چهار صد و پنجاه و دو نفر رسیده است اما بیشتر انان به علت خفیف بودن بیماریشان در خانه مداوا می شوند و نیازی به انتقال انها به بیمارستان نیست.