امسال 100ميليون دلار شيريني و شكلات به خارج از كشور صادر مي شود

علي موحد افزود: صادرات شيريني و شكلات در سال گذشته 70 ميليون دلار بود كه امسال به 100 ميليون دلار بالغ مي شود.

وي افزود: در حال حاضر بستر مناسب براي صادرات اين محصولات در كشور به وجود آمده است و بازار مناسبي هم در منطقه براي محصولات ما وجود دارد.

وي انواع بيسكويت، تافي، بن بن، شكلات، پودرهاي ژله و پودرهاي نوشيدني را از جمله محصولات توليدي داخل ذكر و تصريح كرد: اين محصولات به حوزه خليج فارس ، كشورهاي عربي مانند اردن، لبنان، سوريه، و بتدريج به عراق، آسياي ميانه ، افغانستان و مقداري نيز به اروپاي غربي صادر مي شود.

وي ، با اشاره به واردات محصولات خارجي از جمله چيني به كشور گفت: واردات محصولات خارجي عمدتا چيني چنانچه از مبادي رسمي وارد شود لطمه اي به صنعت شيريني و شكلات كشور وارد نخواهد كرد اما واردات از طريق قاچاق اين صنعت و صنايع ديگر را متضرر مي كند.

وي رقم صادراتي شيريني و شكلات را درسال 1380معادل40 ميليون دلار ، سال 81 معادل 60 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: توليدات برخي از كارگاهاي ايران با توليدات بهترين كارخانه ها و آخرين استانداردهاي روز جهاني برابري مي كند و برخي محصولات ما حتي به اروپاي غربي با استانداردهاي بالاي غذايي صادر مي شود.