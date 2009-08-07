تل آویو جنگی روانی علیه ایران و حزب الله را آغاز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در ادامه مطلب خود نوشت : روزنامه تایمز در شماره روز دوشنبه خود در گزارشی از توان هسته ای ایران و پایان یافتن تحقیقات مربوط به ساخت بمب هسته ای در این کشور خبر داد و روز بعد یعنی سه شنبه این روزنامه مطلبی درباره احتمال آغاز جنگ میان حزب الله و اسرائیل چاپ کرد.

هاآرتص در ادامه می نویسد : هر دو این مطالب تایمز توسط "ریچارد بیستون" ویراستار بخش خبرهای خارجی روزنامه نوشته شده بودند و این در حالی است که وی هفته گذشته در اسرائیل بود.

بیستون گزارش خود درباره ایران را به نقل از مقامات اطلاعاتی غرب نوشته بود اما در این مقاله اشاره ای به نام و هویت آنها نکرده بود اما در جلسه روز سه شنبه کمیته امور دفاعی و روابط خارجی کنیست ژنرال "یوسی بایداتز" رئیس کمیته تحقیقات نظامی ارتش اسرائیل دقیقا از همان اطلاعات درج شده در روزنامه تایمز استفاده کرد.

به همین ترتیب منابعی که روزنامه تایمز گزارش خود درباره جنگ احتمالی اسرائیل و حزب الله را نیز به نقل از آنها منتشر کرده ناشناس هستند. تایمز فقط در آن خبر خود به نقل از "آلون فریدمن" فرمانده نظامیان مستقر در شمال سرزمین های اشغالی گفته بود که صلح موجود ممکن است هر لحظه از هم بپاشد.

هاآرتص در ادامه می نویسد : اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که اطلاعات مربوط به هر دوی این مطالب توسط فردی در وزارت جنگ اسرائیل به تایمز ارائه شده است.

این روزنامه عبری در ادامه مطلب خود می نویسد : مسائل اسرارآمیز در این رابطه از زمان وقوع انفجاری در جنوب لبنان آغاز شد، در آن زمان روزنامه ها مطالبی درباره افزایش تنشها میان اسرائیل و حزب الله لبنان منتشر کردند اما سخنان ژنرال فریدمن به کلی با آن مطالب مغایرت داشت.

بر همین اساس تل آویو باید دو نکته را درباره این جنگ روانی خود به خاطر داشته باشد : دست یافتن به حمایت بین المللی برای آغاز جنگ سوم علیه لبنان بسیار مشکل است. و اگر جنگ میان اسرائیل و ایران دربگیرید، تل آویو آتشی را روشن می کند که خاموش کردن آن به این راحتی ها نخواهد بود.

البته در این میان نباید سیاست های غرب و آمریکا را در خصوص خاورمیانه نادیده گرفت. از یک سو غرب و در راس آنها انگلیس در تلاش برای گفتگو با حزب الله هستند و از سوی دیگر آمریکا در مسیر نزدیک شدن به ایران گام برمی دارد پس بنابراین جنگ روانی تل آویو در این وضعیت راه به جایی نمی برد.