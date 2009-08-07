توسعه فرهنگ انتظار موجب تقویت بنیه های دینی و اعتقادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام علی دشتکی در مراسم تودیع و معارفه اعضای قدیم و جدید شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان زنجان افزود: در وضعیت بحرانی جامعه امروزی همه چشم‌ها به انتظار ظهور امام عصر(عج) دوخته شده است.

وی ادامه داد: امروز استکبار در صدد است همه منادیان عدالت را از سر خود بردارد چرا که عدالت با مرام استکبار سازگاری ندارد.

حجت‌الاسلام دشتکی افزود: امام زمان(عج) در زمان غیبت خویش توجه ویژه‌ای به شیعیان جهان دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه استکبار جهانی در برخورد با انتخابات ریاست جمهوری کشورمان روش خصمانه‌ای را در پیش رو گرفت، افزود: با درایت و مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری توطئه‌‌های دشمن یکی بعد از دیگری خنثی می‌شود.

حجت‌الاسلام دشتکی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات اعضاء قدیم شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان زنجان گفت: خدمت کردن در شورای هیئت‌های مذهبی یک توفیق الهی است که این توفیق نصیب هر کسی نمی‌شود و خدمت کردن به اسلام و به ویژه نهضت عظیم عاشورا افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام دشتکی ادامه داد: اعضای قدیم شورای هیئت‌های مذهبی بدون چشم داشت مادی حدود چهار سال در راستای توسعه و ترویج فرهنگی عاشورا در قالب ساماندهی، توسعه و ترویج فرهنگ عاشورا در شهر زنجان همت نهادند.

وی با اینکه مبنای نظام توحیدی و اسلامی بر حرکت‌های مردمی استوار است گفت: در این نظام باید خود مردم اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی را بر عهده بگیرند و اگر در حوزه فرهنگی مردم حضور چشمگیر نداشته باشند چشم‌انداز نظام توحیدی و اسلامی شکل نخواهد گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان با اشاره به اینکه پیشرفت‌های زیادی در طول 30 سال گذشته در کشورمان صورت گرفته افزود: امروز دشمنان نظام نیز بر پیشرفت‌هایی که در کشورمان صورت می‌گیرد مهر تأیید زده‌اند.

وی خمیرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را گروه‌ها و تشکل‌های مذهبی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز دشمن در صدد است با نفوذ در این تشکل‌ها به اعتقادات و باورهای دینی مردم ضربه بزند و لذا باید شورای هیئت‌های مذهبی با برنامه‌های مختلف این آسیب‌ها را خنثی کند.

حجت‌الاسلام دشتکی تشکیل شورای هیئت‌های مذهبی را از راهکارهای اساسی برای مردمی کردن برنامه‌های مذهبی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و همیاری اعضای قدیم و جدید بتوانیم در راستای ساماندهی هیئت‌های مذهبی در استان گام‌های مثمر ثمری برداریم.