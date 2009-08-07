صدرنشینی کیش و پارس جنوبی در مسابقات لیگ تیراندازی با کمان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای این هفته از لیگ تیراندازی با کمان حرفه ای ایران در مسافت 70 متر در دو بخش زنان( کمان ریکرو) و مردان(کمان ریکرو و کامپوند) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد که در نهایت بعد از انجام هفت بازی رده بندی تیم های شرکت کننده از سوی سازمان لیگ تیروکمان ایران اعلام شد.

در پایان هفته پنجم لیگ تیروکمان ایران در بخش ریکرو زنان تیم کیش با 15 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر جدول رده بندی قرار گرفته است. رقابتهای لیگ کامپوند زنان بدلیل به حد نصاب نرسیدن تیم ها(حداقل چهار تیم) هنوز برگزار نشده است.

در پایان هفته چهارم کامپوند مردان نیز پارس جنوبی با 21 امتیاز و در پایان هفته ششم ریکرو مردان هم پارس جنوبی با یک بازی کمتر و 27 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفته است. رده بندی تیم ها تا پایان مسابقات روز پنجشنبه بدین شرح است:

ریکرو زنان:

1- کیش 15 امتیاز 2- سرمایه گذاری مس سرچشمه 15 امتیاز 3- کشت و صنعت میلاد خراسان 14 امتیاز 4- پرسپولیس 13 امتیاز 5- دانشگاه علوم پزشکی گیلان 11 امتیاز 6- شهرکرد 10 امتیاز

کامپوند مردان:

1- پارس جنوبی 21 امتیاز 2- فولادماهان سپاهان و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با 17 امتیاز 3- سرمایه گذاری مس سرچشمه با 12 امتیاز 4- مقاومت شیراز 10 امتیاز 5- پرسپولیس یک امتیاز

ریکرو مردان:

1- پارس جنوبی با 27 امتیاز 2- دانشگاه علوم پزشکی گیلان با 24 امتیاز 3- فولاد ماهان سپاهان با دو بازی کمتر و 22 امتیاز 4- پرسپولیس با 17 امتیاز 5- شهرکرد با 16 امتیاز 6- کیش با 14 امتیاز 7- مقاومت شیراز با هفت امتیاز 8- سرمایه گذاری مس سرچشمه با 4 امتیاز

رقابتهای لیگ تیراندازی با کمان در بخش زنان و مردان 29 مرداد ماه به میزبانی مقاومت شیراز پیگیری می شود.