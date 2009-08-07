توافق با عمان برای ساخت پتروشیمی هرمز

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر با اشاره به سفر سفر سلطان قابوس پادشاه کشور عمان به تهران، گفت: به دنبال این سفر یک یادداشت تفاهم با وزیر نفت و انرژی عمان برای ساخت واحد پتروشیمی هرمز امضا شده است.

وی با بیان اینکه هدف از ساخت پتروشیمی هرمز تولید اوره و آمونیاک است، تصریح کرد: ظرفیت تولید این واحد پتروشیمی تولید سالانه یک میلیون تن آمونیاک و 650 هزار تن اوره است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه بر اساس توافق صورت گرفته این واحد پتروشیمی با مشارکت 50 درصدی ایران و عمان ساخته خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مشترک ایران و عمان تحت عنوان هرمز به ثبت رسیده که مقدمات ساخت این واحد تولید اوره و آمونیاک نیز توسط مسئولان 2 کشور فراهم شده است.

نوذری همچنین از مذاکرات صورت گرفته با طرف عمانی برای صدور گاز طبیعی به این کشور خبر داد و یادآور شد: مذاکرات در این رابطه از مدت ها قبل آغاز شده بود که پیش بینی می کنیم به زودی توافق نهایی در این زمینه نیز حاصل شود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز سید رضا کسایی زاده مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در رابطه با جزئیات مذاکرات گازی با عمانی ها به مهر گفته بود: عمانی ها برای تامین نیازهای خود درخواست 2 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه عمانی ها برای تامین خوراک واحدهای LNG و صنایع خود نیاز مبرمی به واردات گاز از ایران دارند، اظهار کرده بود: از این رو آنها تمایل خود را برای واردات حدود 2 میلیارد فوت مکعب گاز از ایران اعلام کرده اند.

کسایی زاده با تاکید براینکه یکی از پتانسیلهای تامین گاز مورد نیاز کشورعمان میدان کیش است، تصریح کرده بود: با توجه به اینکه گاز این میدان شیرین بوده است. از این رو، امکان توسعه این میدان در ظرف مدت زمان کمتری نسبت به میادین دیگر گازی وجود دارد.