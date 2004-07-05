درخواست همكاري روماني براي استفاده از تجربيات تهران در زمينه حمل و نقل و ترافيك

به گزارش خبرگزاري مهر، " نيكولائه استان " سفير كشور روماني در تهران با بيان اين مطلب كه شهر بخارست 5/2 ميليون نفر جمعيت دارد گفت : اگر چه مشكلات و مسائل ترافيك در شهر بخارست به گستردگي شهر تهران نيست، اما ما نيز تا حدودي با مشكل ترافيك مواجه هستيم ؛ براي نمونه يكي از مشكلات مشترك بحث منطقه مركزي ، تاريخي و سنتي پايتخت است كه هنوز در بخارست براي نوسازي و تعريض خيابانهاي آن كاري انجام نشده و علاقمنديم در اين زمينه از تجربيات كارشناسان شهرداري تهران استفاده نمائيم.

وي افزود : بخارست در بخش معاينات فني خودروها و تدوين استانداردهاي لازم به منظور صدور مجوز براي سفرهاي برون شهري و درون شهري ، ساخت مسكن ارزان قيمت ، حمل و نقل دانش آموزان به مدارس و ساير فعاليت هاي اجتماعي تجربيات مختلفي به دست آورده كه در صورت توسعه همكاري ها و علاقه مندي تهران مي توان براي انتقال اين تجربيات ، برنامه ريزي كرد.

سفير روماني با طرح تقاضاي نصب مجسمه شاعر رومانيايي در يكي از خيابانهاي تهران ، اظهار داشت : در يكي از خيابانهاي اصلي شهر بخارست ، مجسمه شاعر بزرگي همچون خيام نيشابوري نصب شده كه اين امر مي تواند نقش بسزايي در توسعه روابط فرهنگي ، اجتماعي و سياسي بين دو كشور ايفا كند.

همچنين مدير كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران در اين ديدار تبادل تجربيات ميان تهران و ساير كلان شهرها را يكي از سياست هاي اصلي شهرداري تهران خواند و تصريح كرد : شهر تهران به لحاظ قدمت و ويژگيهاي تاريخي خود ، شباهت زيادي با شهر بخارست دارد و همين امر شهرداري تهران را براي توسعه هر چه بيشتر همكاري هاي دو جانبه ميان دو كشور به منظور تبادل اطلاعات و تجربيات ، علاقه مند ساخته است .

مجتبي اعلايي با ابراز تمايل نسبت به توسعه همكاري هاي دو جانبه بين دو پايتخت نسبت به تبادل هيات هاي كارشناسي تاكيد كرد و افزود : مسلما اين سفرها در شناسايي نيازها و مشكلات و انتقال تجربيات در زمينه مسائل شهري موثر خواهد بود .

اعلايي در پاسخ به تقاضاي سفير روماني مبني بر احياي مجدد نام خيابان بخارست و يا نامگذاري خيابان ديگري در تهران به نام بخارست با توجه به وجود خيابان تهران در آن شهر كه يكي از خيابان هاي اصلي بخارست است ، گفت : در راستاي اصل عمل متقابل و با توجه به روابط خوب ميان دو شهر ، خواسته شما از طريق مراجع ذيصلاح داخلي و شوراي اسلامي شهر ، پيگيري خواهد شد.