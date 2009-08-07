مالکی دستور تخریب دیوار حائل بغداد را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، "نوری المالکی" دستور داد دیوار حائل بتنی که در سال 2003 بدست آمریکاییها در بغداد ساخته شد، برداشته شود. این دیوار با ارتفاع 5 متر به دور ساختمانهای مرکزی محل استقرار آمریکاییها در این شهر کشیده شده بود.

بر اساس این گزارش دیوار مذکور بدلیل سد کردن مسیر اصلی عبور و مرور در پایتخت عراق باید ظرف مدت 40 روز از میان برداشته شود. این دیوار پس از اشغال عراق ساخته شد و هدف از ایجاد آن حفاظت از ساختمانهای مهم متعلق به آمریکاییها از حملات تروریستی بود.

این در حالی است که آمریکاییها در جریان درگیریهای داخلی بین سالهای 2006 تا 2008 در بغداد اقدام به گسترش منطقه حفاظت شده بوسیله این دیوار کرده و بخش کاملا جداگانه ای را داخل این شهر ایجاد کردند.

گفتنی است پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق در اواخر ماه ژوئن، مقامات عراقی اعتماد به نفس قابل ملاحظه ای از خود در اداره اوضاع امنیتی این کشور نشان داده اند. تحلیلگران اقدام اخیر مالکی را نیز در راستای تصمیمات قاطعانه ای چون بازپس گیری کنترل اردوگاه اشرف ارزیابی کرده اند.