؛به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 17 مرداد ماه که به نام شهید محمود صارمی خبرنگار مجاهد و حماسه نگار مخلص مزین و به عنوان روز خبرنگار و پاسداشت تلاش های صادقانه و آگاهی بخش خبرنگاران و اصحاب رسانه در تاریخ ایران اسلامی ثبت شده است، فرصت بسیار ارجمندی است تا رسالت سترگ و خطیر جامعه رسانه‌ای کشور بازخوانی و بر اولویت ها و ارجحیت های فراروی فعالان و مجاهدان این عرصه تاکید گردد.

این اطلاعیه افزوده است: در جامعه اطلاعاتی امروز که رشد و توسعه فناوری های ارتباطات به نقطه‌ای حیرت انگیز رسیده است، راهبری و پایش روندها، فرآیندها و فرآورده های خبری - اطلاع رسانی و حصول اطمینان از حرکت آن در مسیر تعالی بشریت و بهره گیری از شیوه ها و پیام های راستین و حقیقت محور و واقعیت گرا امری ضروری به شمار رفته و در این راستا تدوین"منشور اخلاقی و حرفه ای"برای رسانه و خبرنگار خواهد توانست تضمین های اعتمادآفرین را ارایه نماید.

این اطلاعیه با تاکید بر لزوم حرکت عاجل و سریع مراجع سیاستگذار و مدیریت کلان حوزه رسانه‌ای کشور در تدوین منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای خبرنگاران و بهره گیری از دستاوردهای علمی و منطبق با مقتضیات و مختصات بومی جامعه ایرانی در این زمینه تصریح می کند: بی تردید تحکیم امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه و تنویر افکار عمومی نسبت به حوادث و رخدادها در قلمرو حس و درک مخاطبین، نیازمند تلاش هماهنگ، فراگیر و هدفمند مراجع امنیتی، فرهنگی و رسانه ای کشور است که اگر در صراط یک منشور اخلاقی و رفتاری کارآمد قرار گیرد، می تواند ضمن پیشگیری از بروز آسیب ها و ناهنجاری ها به ارتقای سواد رسانه ای جامعه مخاطب و تعمیق تعامل و ارتباط رسانه و مردم منجرگردد.

سپاه پاسداران در پایان اطلاعیه خود با سپاس و تقدیر از تعامل مثبت و سازنده رسانه ها و خبرنگاران با روابط عمومی این نهاد مردمی و انقلابی و اهتمام ویژه و جدی آنان در انعکاس کارکردها، دستاوردها و توانمندی های سازمانی و نقش آفرینی های پاسداران انقلاب و بسیجیان غیرتمند و ولایت مدار در عرصه های مختلف از جمله در دوران 8 سال دفاع مقدس آورده است: امروزه نظام سلطه جهانی برای پیگیری راهبرد خصومت و دشمنی با ملت ایران از هر شیوه و ابزار رسانه‌ای برای قلب حقایق و وارونه سازی واقعیات و تصویر حوادث و وقایع متناسب با اراده سردمداران سلطه و آنچه مصالح امپراتوری رسانه ای سلطه گران اقتضا می کند، استفاده می کند که در این میدان خطیر نقش اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران فهیم و با بصیرت ایران بسیار سنگین بوده و می توانند بارویکرد و رفتاری هوشمند و هماهنگ با آگاه سازی افکار عمومی و جلب و ارتقای اعتماد بین خود و مردم دشمنان دروغ پرداز را مایوس کرده و آنان را از قدرت رسانه ای ایران اسلامی آگاه سازند.