حماسه در موسیقی زاگرس نشینان موج می زند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین ایمانی در پیام خود به جشنواره موسیقی منطقه زاگرس و زاگرس نشینان با اشاره به اینکه نغمه های موسیقی زاگرس بیانگر آداب و رسوم و منش و خصوصیات بی نظیر انسانی است و با یک همنوایی وجه مشترک ساکنان این خطه را بیان می کند چنین آورده است : هنر مردمان این خطه از ایران اسلامی عزت، اقتدار و محبت و همدلی را در خود جای داده است و هر ساز و نغمه و آهنگ زاگرس نشینان پیامی متناسب با شرایط اجتماعی و رویدادهای ملی، بومی و دینی دارد.



در مراسم آغازین این جشنواره پس ازقرائت این پیام مشاور اجرایی معاونت هنری با اشاره به تمرکززدایی در عرصه هنر گفت : در این دوره بیش از 200 برنامه هنری با حمایت و مشارکت معاونت هنری در استان ها برگزار شد.



مدیر کل دفتر موسیقی نیز در این مراسم گفت: موسیقی و هنر در راستای تعالی انسان هاست و موسیقی در منطقه زاگرس جایگاه مهمی دارد و پیوند عمیقی با باورهای مردم این منطقه دارد.



جشنواره موسیقی زاگرس نشینان با حضور گروههایی از استان های اصفهان، فارس، خوزستان، لرستان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری روز پنجشنبه 15 مردادماه در بروجن آغاز شد وفردا- 17 مردادماه - به کار خود پایان می دهد.حمیدرضا نوربخش، اردشیر کامکار و محمد ملک مسعودی از داوران این جشنواره هستند.