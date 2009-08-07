گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کلاردشت مازندران در بازدید از کلاس هسته فرهنگی جوان امیرالمومنین (ع)اجابیت گفت: سخن گفتن با یکدیگر مهمترین وسیله تادیب انسانها است. حجت الاسلام محمدی افزود: هر چه گفتمان و سخن گفتن در کلاسهای هسته فرهنگی جوان گسترش یابد و پرسش و پاسخ بیشتر باشد، بازدهی این کلاسها جهت تادیب و رشد جوانان بسیار موثر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان هسته باید برای چاپ نشریه اهتمام خاصی داشته باشند زیرا قلم به دست شدن آنها موجب تجربه ارزشمندی خواهد شد که شاید حتی در آینده زندگیتان سرنوشت ساز باشد.

- به‌همت اداره‌کل امور ‌فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی طرح اوقات فراقت کودکان در 30 استان و سه هزار پایگاه با نام "بوستان معرفت کودکان" اجرا شد. رئیس گروه برنامه‌ریزی جوان اداره‌کل امور فرهنگی سازمان با اعلام این خبرگفت: در راستای برنامه‌های چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی و سیاستهای کلی برنامه‌های چهار و پنج توسعه، منشور تربیتی نسل‌جوان درقالب طرح "بوستان‌معرفت" پیش‌بینی شده است. جمال‌الدین‌بانج فروزش درادامه تصریح‌کرد: طرح بوستان معرفت کودکان با اهداف گسترش معارف اسلامی، معرفی انقلاب اسلامی و دست‌آوردهای آن وغنی سازی اوقات‌فرات تشکیل شده است.

- مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه کرستان از برگزاری مراسم معنوی محفل انس با قرآن به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) وهفته جوان با حضور سرپرست این اداره خبر داد. زهرا کاوه ضمن اعلام این خبر افزود: در این مراسم معنوی که در محل مرکز قرآنی غدیر خم این شهرستان برگزار شد، حجت الاسلام صالحی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی در خصوص میلاد حضرت علی اکبر (ع) مطالبی را بیان کرد و اظهارداشت: طبق روایت، این حضرت چهره ای نورانی و دوست داشتنی داشت که اهل بیت (ع) را به یاد حضرت رسول (ص) می انداخت. وی تصریح کرد: شجاعت ایشان درکربلا نمونه ایثار، شجاعت و فداکاری این جوان بود. در پایان، تعدادی از قاریان به تلاوت آیه های نورانی قرآن پرداخته و حال و هوای معنوی خاصی به محفل بخشیدند.

- به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان همایش بزرگ جوان با عنوان جوانان و پیروی از ولایت در سالن آمفی تئاتر اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد. در این همایش فرماندار گرگان گفت: ایران تنها کشوری جوان است که در جهت توسعه و پیشرفت با وجود جوانان غیور خود گام برداشت. جعفر گرزین با بیان اینکه شکنجه ها و مرارتهای جوانان باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد، خاطرنشان کرد: دولت باید جوانان را در اولویت قرار داده و به مسئله ازدواج، اشتغال زایی و....توجه ویژه شود.

- مسئول دارالقرآن اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب آذربایجان غربی گفت: اولین دوره تربت مربی کودک قرآن کریم از 17 مردادماه سال‌جاری در میاندوآب برگزار می‌شود. بایرام‌علی جوان افزود: اولین دوره تربیت مربی قرآن کریم با هدف نهادینه کردن فرهنگ قرآنی از پایه در کودکان و نونهالان این شهرستان برگزار می‌شود. وی ادامه داد: در این دوره‌ها آموزشهای ویژه‌ نونهالان به صورت غیرمستقیم و با بهره‌گیری از بازی، قصه، شعر، نمایشهای تجسمی آموزشی و کاملا فعالیت محور انجام می‌‌شود که در پایان آموزش، نونهالان می‌توانند به راحتی قرآن کریم را تلاوت کنند. جوان با اشاره به اینکه تا‌ کنون بیش از 60 نفر برای شرکت در این دوره آموزشی ثبت‌نام کرده‌اند، خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان توسط اساتید مجرب استان در دو کلاس طی دوره سه ماهه آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

- رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: هدف از اعزام مبلغ ویژه در هفته مهدویت آشنایی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با ابعاد مختلف شخصیت امام عصر(عج) و جامعه مهدوی است. محمد فتاحی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این برنامه ها در استان و شهرستانهای تابعه و در مکانهای گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، با موضوعات متنوع که بخشی از آنها در حوزه آینده پژوهی جای می‌گیرد، ایجاد یک تصویر نسبتا روشن از آینده جهان با تکیه بر آموزه‌های مهدویت برای مخاطبین مختلف و متنوع است. وی افزود: اعزام مبلغ مجرب و فعال در امور فرهنگی به ویژه در خصوص مسائل مربوط به مهدویت می تواند ما را در مقابله با فرقه های انحرافی و شبهات بوجود آمده کمک کرده و موجب جذب جوانان ونوجوانان به فرهنگ ناب مهدوی شود.

- اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در مراسم گرامیداشت عید بزرگ نیمه شعبان حضور فعال و موثری دارد. این اداره کل با ویژه برنامه های اعزام مبلغ به سطح استان، حمایت از برگزاری مراسم و جشنهای نیمه شعبان در مساجد شهر و روستا، تشکیل حلقه های معرفت و گفتمانهای دینی با موضوع مهدویت، اجرای مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی و نیز تبلیغات محیطی در گرامیداشت هر چه با شکوهتر نیمه شعبان مشارکت خواهد داشت.

- به مناسبت هفته جوان نشست صمیمی مسئول دفتر رامیان گلستان با جوانان در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد. حجت الاسلام ممشلی در این نشست ضمن تبریک هفته جوان گفت: حضرت علی اکبر(ع) شبیه ترین فرد به پیامبر گرامی اسلام(ص) بود. وی تاکید کرد: جوانان ما نیز در معنویت و عبادت حضرت علی اکبر(ع) را الگوی خود قرار دهند. وی افزود: شما جوانان آینده سازان این مملکت هستید و باید از لحاظ اخلاقی و علمی به حد کمال برسید تا بتوانید شخص موثری برای اجتماع و جامعه باشید. وی در ادامه خواهران را به حفظ حجاب و اخلاق اسلامی سفارش کرد.