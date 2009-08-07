وقوع انفجار در مسیر زائران کربلا / شهید و زخمی شدن 22 زائر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین انفجار ساعت 9 صبح به وقت محلی در شهرک "صدر" واقع در شمال شرق بغداد و در مسیر بازگشت زائران کربلای معلی رخ داد که در نتیجه آن سه زائر شیعه شهید و هشت تن دیگر زخمی شدند.

پس از یک ساعت بمب دیگری در همین منطقه که یک دستگاه مینی بوس را هدف قرار داده بود منفجر شد که در نتیجه آن پنج زائر شیعه زخمی شدند.

یک دستگاه مینی بوس حامل زائران شیعه نیز در محله "الزیونه" در مرکز بغداد هدف انفجار بمب قرار گرفت که منجر به شهادت یک زائر شیعه و زخمی شدن پنج تن دیگر شد.

خاطرنشان می شود که امروز میلیون ها زائر شیعه از سرتاسر عراق و دیگر کشورها به مناسبت سالروز میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب الزمان به کربلای معلی سفر کرده اند.