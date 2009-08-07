  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

تحولات امنیتی عراق /

وقوع انفجار در مسیر زائران کربلا / شهید و زخمی شدن 22 زائر

وقوع انفجار در مسیر زائران کربلا / شهید و زخمی شدن 22 زائر

وزارت کشور عراق امروز از وقوع انفجار سه بمب در مسیر بازگشت زائران شیعه از کربلا و شهید و زخمی شدن 22 زائر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین انفجار ساعت 9 صبح به وقت محلی در شهرک "صدر" واقع در شمال شرق بغداد و در مسیر بازگشت زائران کربلای معلی رخ داد که در نتیجه آن سه زائر شیعه شهید و هشت تن دیگر زخمی شدند.

پس از یک ساعت بمب دیگری در همین منطقه که یک دستگاه مینی بوس را هدف قرار داده بود منفجر شد که در نتیجه آن پنج زائر شیعه زخمی شدند.

یک دستگاه مینی بوس حامل زائران شیعه نیز در محله "الزیونه" در مرکز بغداد هدف انفجار بمب قرار گرفت که منجر به شهادت یک زائر شیعه و زخمی شدن پنج تن دیگر شد.

خاطرنشان می شود که امروز میلیون ها زائر شیعه از سرتاسر عراق و دیگر کشورها به مناسبت سالروز میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب الزمان به کربلای معلی سفر کرده اند.

کد مطلب 925262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها