کنسرت آراز در فرهنگسرای بهمن

سرپرست گروه موسیقی آراز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این برنامه که در تالار شهید آوینی این فرهنگسرا اجرا می شود به قطعاتی از جدیدترین آثار گروه آراز اختصاص دارد.

رحیم شهریاری در ادامه افزود: ما در این کنسرت قصد داریم قطعات فولکلور موسیقی آذری و همچنین بخش هایی از آلبوم های "کیم بیلر(که می داند)" که به زودی منتشر خواهد شد و "گوزلرین گوزلی(زیباترین)" را روی صحنه ببریم.

وی با اشاره به ترکیب گروه آراز تصریح کرد: در این برنامه شهلا میلانی(همخوان)، محمدحسین افشار(نقاره)، پیمان حمیدی(پیانو و کیبورد)، حبیب طاهریان(گوشا)، حمزه شهریاری(کلارینت) و خود من(نوازنده گارمون و خواننده) گروه را همراهی می کنیم.

شهریاری همچنین گفت: ما چند روز پس از این کنسرت راهی کانادا خواهیم شد تا تور کنسرت هایمان را در این کشور ادامه دهیم. پس از کانادا نیز چند برنامه دیگر را در کشور امریکا برگزار خواهیم کرد که تکرار همین کنسرت فرهنگسرای بهمن است.

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