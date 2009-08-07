سمینار داوران "الیت" آسیا به پایان رسید / بازگشت مرادی و ترکی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "متیو بریز" استرالیایی، "سوبخیدین بن موهد صالح" مالزیایی، "راوشان ایرماتوف" ازبک، "خلیل الغمدی" عربستانی و "یوئیجی نیشیمورا" ژاپنی پنج داور منتخب آسیا برای قضاوت در جام جهانی هم در این دوره حضور داشتند.

مسعود مرادی و محسن ترکی هم دو داوری ایرانی حاضر در کلاس‌های داوران الیت آسیا بودند که پنجشنبه شب مالزی را به مقصد تهران ترک کردند.

داوران الیت در کلاس‌های آموزشی تجارب خود را به اشتراک گذاشتند و این فرصتی مناسب برای داوران جوان بود تا آمادگی خود را بیشتر کنند.

"شمسول مایدین"، مدرس فدراسیون جهانی فوتبال که از مسئولان آمادگی داوران آسیایی برای جام جهانی 2010 است و "لسلی ایروین"، مسئول هماهنگی داوران اروپایی حاضر در جام جهانی از مدرسان دوره داوران الیت کنفدراسیون فوتبال آسیا بودند.

این دوره‌ها برای بازنگری فعالیت داوران و بررسی عملکرد آنها در نیم فصل گذشته برگزار می شود. امسال سال داوری آسیا نامگذاری شده و روز اول سپتامبر - 10 شهریور روز داوری خواهد بود.