محدودیت در تامین مالی طرحهای گازی / واگذاری هلدینگ گاز در قالب سهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله رمضانی در جمع خبرنگاران در رابطه با مضشکلات ایجاد شده در تامین منابع مالی و سرمایه ای برای تکمیل طرح های جدید گازی در کشور، گفت: در حال حاضر بودجه کافی برای اجرای طرح های گازی به تصویب رسیده است اما مشکلی کنونی تامین این منابع مالی و سرمایه ای است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بخشی از اعتبارات شرکت گاز باید از محل فاینانس، وام های داخلی و فروش دارایی ها تامین شود، تصریح کرد: تلاش داریم تا از طریق هر منبعی نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنیم اما با محدودیت هایی در این رابطه مواجه هستیم.

تکمیل تعمیرات اساسی تاسیسات گازی تا مهر ماه

وی در ادامه از تکمیل تعمیرات اساسی ایستگاه های تقویت فشار، خطوط لوله و پالایشگاه های گاز تا مهر ماه امسال خبر داد و یادآور شد: با تکمیل تعمیرات تاسیسات گازی آمادگی کافی برای تامین گاز مورد نیاز مشترکان در فصل زمستان فراهم می شود.

واگذاری 40 درصد سهام هلدینگ گاز در قالب سهام عدالت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به موافقت هیات دولت برای واگذاری 40 درصد سهام هلدینگ شرکت ملی گاز ایران در قالب سهام عدالت، بیان کرد: 60 درصد باقی مانده این هلدینگ نیز فعلا دولتی می ماند تا به تدریج و با توافق با سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه شود.

رمضانی تاکید کرد: هلدینگ گاز شامل ستاد و 44 شرکت فرعی زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران است.

وی همچنین در مورد مستثنی شدن واگذاری سهام شرکت انتقال گاز ایران، اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقش حاکمیتی خطوط انتقال گاز این مجموعه به بخش خصوصی واگذار نمی شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران واگذاری انتقال گاز به بخش خصوصی ممکن است که در آینده انتظارات از این مجموعه را برآورده نکند.

ساخت خط لوله دوم گاز ایران و ترکمنستان

به گزارش مهر، وی در ادامه با شاره به دستور غلامحسین نوذری مبنی بر تسریع در ساخت خط لوله دوم گاز ایران و ترکمنستان، بیان کرد: هم اکنون بر روی نقطه مرزی اتصال خط لوله توافق با طرف ترکمنی حاصل شده که مذاکره بر روی قطر خط لوله در حال انجام است.

رمضانی با اشاره به افزایش حجم گاز وارداتی به 14 میلیارد متر مکعب در سال، گفت: با تاکید وزیر نفت باید ساخت خط لوله گاز دوم ایران و ترکمنستان تا زمستان امسال تکمیل شود که مقدمات ساخت آن فراهم شده است.

ساخت 3 هزار کیلومتر خط لوله جدید تا زمستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان در پاسخ به مهر از ساخت حدود 3 هزار کیلومتر خط لوله جدید انتقال گاز تا زمستان امسال خبر داد و یادآور شد: ساخت 12 ایستگاه تقویت فشار نیز در حال انجام است که پیش بینی می شود تا پیش از زمستان به بهره برداری برسد.

به گفته این مقام مسئول مجموعه وزارت نفت با برنامه ریزی های انجام شده قصد دارد که گاز مورد نیاز بخش های مختلف را در فصل زمستان به طور کامل تامین کند.