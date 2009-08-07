علمای اندونزی خواستار تعطیلی مراکز تفریحی در ماه رمضان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل جاکارتا پست، اظهری عباس رئیس دفتر شورای علمای مسلمان اندونزی اظهار داشت که این شورا از مدیریت اجرایی جزایر باتام، تانجونگ ، کاریمون، بینتان، لینگا، ناتونا و آنامباس خواسته تمام مراکز تفریحاتی خود را از روز 21 آگوست (30 مرداد ماه) همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان تعطیل کنند.

وی افزود: ما نامه‌ای برای تمام اداره‌ها، سازمانها و نهادهای مربوط فرستادیم و آنها می‌توانند از این نامه به عنوان مبنایی برای تعطیل کردن تمام مراکز تفریحاتی و سرگرمی در طول ماه مبارک رمضان استفاده کنند.

این مقام مسئول در شورای علمای مسلمان اندونزی اظهار داشت که تاکنون شهرداری تانجونگ با درخواست شورای علمای مسلمان اندونزی موافقت کرده است و متعهد شده است که تمام این مراکز را به مناسبت ماه رمضان تعطیل کند.

براساس اظهارات اظهری، این شورا هنوز درحال رایزنی با شهرداری باتام است، چرا که این منطقه دارای مقررات خاص خود است و این مراکز را تنها به مدت چهار روز تعطیل می‌کند.

براساس مقررات این جزیره مراکز تفریحات و سرگرمی روز اول ماه مبارک، روز نزول قرآن و دو روز به مناسبت عید فطر تعطیل می‌شود.

این درحالی است که شورای علمای مسلمان اندونزی اعلام کرد این منطقه تنها منطقه‌ای است که براساس خواست علما با تعطیلی کامل موافقت نکرده است.

سال گذشته نیز به علت واهمه از کاهش درآمد کارکنان بخش گردشگری این مراکز تنها به مدت چهار روز تعطیل شدند.

مقامات این منطقه استدلال کرده‌اند که باید کارگرانی را که درآمد آنها به این مراکز بستگی دارد نیز درنظر بگیریم.