به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از ميراث خبر ، حجت الاسلام طه هاشمي معاون امور بين الملل ، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ضمن اعلام اين مطلب گفت : طرح جامعه نظام حقوقي ميراث فرهنگي و گردشگري با رويكرد اصلاح و بازنگري قوانين در حوزه هاي داخلي ، بين المللي و تطابق قوانين اصول فقه اسلامي آغاز شده است و قوانين به صورت طرحي فراگير ، تمام بخش هاي حقوقي اين دو حوزه را در برخواهد گرفت .
وي تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي جديد ، طرح جامعي براي بازنگري ، اصلاح و تصويب قوانين جديد در حوزه ميراث فرهنگي تدوين خواهد شد كه در اين طرح ابعاد گسترده اي از مباحث حقوقي اين دو حوزه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .
هاشمي همچنين يادآورشد : تشكيل دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرايم حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري ، بازنگري در مضايمن حقوقي كه در دانشگاه ها و مرازك علمي آموزش داده مي شود، طراحي يك سيستم آموزشي جديد در اين زمينه ، بازنگري حقوق مرتبط در عرصه هاي بين المللي و آموزش قضات در اين حوزه، بخش هايي از اين طرح جامع است .
وي تصريح كرد : زماني كه براي تدوين طرح جامع نظام حقوقي ميراث فرهنگي و گردشگري پيش بيني شده حداقل دو سال و حداكثر چهار سال است .
معاون امور حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري :
طرح جامع بازنگري قوانين و رفع موانع حقوقي - فقهي تدوين مي شود
معاون امور بين الملل ، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تدوين طرح جامع بازنگري قوانين و رفع موانع حقوقي فقهي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خبر داد .
کد مطلب 92527
نظر شما