ملوان را شکست می دهیم

حمید کللی ‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بازیکنان تیم شاهین در وضعیت کامل روحی و جسمی مناسبی بسر می برند و امیدواریم امروز بازی بسیار خوب و تماشاگر پسندی ارائه دهیم.

وی اظهار داشت: به رغم اینکه تمرینات آماده‌ سازی را دور آغاز کردم و دوره بدنسازی و آمادگی جسمانی و راضی کننده ‌ای را پشت سر گذاشتیم و همکاری بازیکنان باعث شد تا اکنون به 70 درصد آمادگی لازم برای حضور در لیگ برتر برسیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی بوشهر با ابراز امیدواری از نمایش بازی تهاجمی از سوی شاگردانش در بازی امروز گفت: امیدواریم در اولین بازی رقابتهای لیگ برتر دستخوش ناهماهنگی‌ها و عدم انسجام تیمی نشده و بتوانیم بازی جوانمردانه و خوبی را برابر ملوان بندر انزلی برگزار کنیم .

کللی ‌فر هواداران را بالاترین پشتوانه این تیم عنوان کرد و افزود: امید می رود امروز هواداران شاهین همچون سال گذشته ما را تنها نگذارند و با تشویقهای بی بدیل خود ما را یاری کنند.

وی با بیان اینکه امروز گام نخست را برای شروع لیگ محکم خواهیم برداشت، افزود: مهمترین هدف ما در لیگ برتر بقا خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی بوشهر در خصوص شناختش در مورد ملوان گفت: بازی های سال گذشته ملوان را با توجه به اینکه این تیم به لحاظ ترکیب بازیکنان کمتر دستخوش تغییرات شده است، مورد ارزیابی دقیق قرار دادیم و بازی‌ هایشان در اردبیل را نیز آنالیز کرده ایم.