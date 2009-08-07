آزمایشات بالینی واکسن آنفلوانزای خوکی آغازشد/ توزیع واکسن از ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فرانسوی "سانوفی پاستور" آزمایشات بالینی این واکسن را با همکاری یک شرکت سوئیسی و یک شرکت استرالیایی آغاز کرد.

شرکت سانوفی پاستور از سازمان غذا و داروی آمریکا خواسته است که تغییر شکلهای ویروس این آنفلوانزا را مورد ارزیابی قرار دهد.

در آزمایشات بالینی این شرکت که در آمریکا و چهار کشور دیگر انجام می شود دو هزار مورد شرکت می کنند.

پیش بینی می شود که سود حاصل از فروش واکسن ضد آنفلوانزای H1N1 نوع A از اواخر سال 2009 و ابتدای سال 2010 به میلیاردها دلار برسد.

براساس گزارش رویتزر، ماری- پل کینی مدیر تحقیقات واکسن سازمان جهانی بهداشت ضمن اعلام این خبر گفت که اولین نتایج آزمایشات بالینی این واکسن ماه آینده اعلام می شود و به همین علت استفاده از آن در بعضی از کشورها از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.

وی در این خصوص اظهار داشت: "من نمی خواهم بگویم که هنوز بسیار زود است که این مسئله را حل کنیم اما واقعا به نظر می رسد که ما راهی برای مبارزه با این مشکل پیدا کرده ایم و بنابراین تصمیم به توسعه آن گرفتیم."

کینی افزود: "درحال حاضر این واکسن جدید در پنج کشور دنیا شامل چین، استرالیا، انگلیس و آمریکا آزمایش می شود."

به گزارش مهر، اولین موارد ابتلا به آنفلوانزای H1N1 نوع A نخستین بار از 11 ژوئن گذشته در مکزیک مشاهده شد و بر طبق تازه ترین بررسیهای سازمان جهانی بهداشت با آغاز فصل سرد و شیوع آنفلوانزای فصلی، این بیماری می تواند به حدود دو میلیارد نفر آسیب برساند.

به گفته کارشناسان نتایج این آزمایشات نشان می دهد که برای ایمنی سازی کامل مردم در نقاط مختلف دنیا به چند مرحله واکسیناسیون نیاز خواهد بود به طوری که واکسیناسیون حتی می تواند دو تا سه مرتبه انجام شود.

تا روز چهارشنبه شمار موارد مبتلایان جدید حتی به رقم پنج هزار مورد روزانه در سطح جهانی نیز رسید به طوری که تا روز چهارشنبه در دنیا 199هزار و 34 مورد مبتلا و هزار و 444 مورد مرگ تائید شد.

مرکز اروپای پیشگیری و کنترل بیماری روز چهارشنه تعداد موارد جدید در آلمان را 786 مورد اعلام کرد و خبر از یک مورد مرگ در اسپانیا داد.

تعداد مبتلایان جدید در دنیا در مدت 24 ساعت بین روزهای سه شنبه و چهارشنبه به چهار هزار و 499 مورد رسید اما اکنون به نظر می رسد که روند ابتلای موارد جدید آهسته شده است به طوری که روز پنجشنه این رقم به 3 هزار مورد جدید رسید که از این تعداد هزار و 421 مورد در اروپا و هزار و 730 مورد در سایر نقاط دنیا ثبت شده اند.