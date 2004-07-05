هوشنگ مرادي كرماني : نويسنده نمي تواند با موضوعي كه به آن نزديك نيست ارتباط برقرار كند

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" مرادي كرماني به دعوت دانشجويان سينما اين دانشگاه در جمع ايشان حضور يافت.

او در اين نشست مطالبي را در خصوص داستان وارتباط ميان ادبيات داستاني و فيلنامه عنوان كرد. مرادي كرماني گفت: نويسنده به هيچ وجه نمي تواند با موضوعي كه به آن نزديك نيست ارتباط برقرار كند. نويسنده بايد از نزديك با موضوع آشنا باشد. او افزود: براي ارتباط برقرار كردن با موضوع و نزديك شدن به آن تحقيقات ميداني بسيار مفيد است. اين روش بهترين راهي است كه مي توان به موضوع نزديك شد.

اين نويسنده براي همكاري با علي زماني عصمتي در نگارش فيلنامه اولين فيلم بلند سينمايي اش چند روزي را براي آشنايي با لوكيشن وفضاي داستان در يزد به سر برد.

فيلم بلند زماني عصمتي در يزد فيلمبرداري خواهد شد. اين كارگردان فيلم هاي مستند و كوتاه ، فيلم هايي چون "كاغذ باد" و "خاك خوب" را در كارنامه خود دارد.