کاروان جهیزیه زوجهای جوان در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت میلاد خجسته صاحب العصر والزمان حجت ابن الحسن العسگری(عج) اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از محل درآمدهای موقوفات و کمک خیرین جهیزیه 40 زوج جوان نیازمند را تامین کرد.

این جهیزیه ها که با 400 میلیون ریال هزینه تامین و خریداری شده و به هر زوج مبلغ 10 میلیون ریال جهیزیه اهدا شده است.

مسعود انصاری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: جهیزیه هر زوج شامل یخچال، اجاق گاز، فرش ماشینی، بخاری و ماشین لباسشویی است که به منظور ترویج فرهنگ ازدواج آسان و کمک به نیازمندان اجرا شده است.

انصاری یادآور شد: با ترویج سنت حسنه وقف می توان نیازهای اساس محرومان و مستضعفان واقعی را تامین و زوجهای جوان را به ازدواح ترغیب کرد.

وی از خیرین خواست با اهدا کمکهای خود زمینه تامن جهیزیه زوجهای نیازمند بیشتری را ذر استان فراهم کنند.

کاروان جهیزیه زوجهای جوان با 40 دستگاه وانت نیسان در پایان نماز جمعه پس از عبور از خیابانهای شهر قزوین به زوجهای جوان اهدا شد.