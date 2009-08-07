افزایش سرانه محلات با جذب سرمایه گذاری خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 5 در بازدید از پروژه های مشارکتی که مدیران منطقه حضور داشتند با تاکید بر برنامه ریزی لازم در جذب سرمایه گذار گفت: توسعه سرانه ها در محلات یکی از اهداف و اولویت های برنامه های شهری است که با وجود ظرفیتهای منطقه با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی بخشی از نیازهای محلات تامین می شود.

سعید طلوعی در بازدید از پارک کوهسار و ایجاد قطب گردشگری و تفریگاهی در غرب تهران را یکی از مهمترین پروژه های مشارکتی عنوان کرد و افزود: پارک کوهسار علاوه بر تاثیر زیست محیطی پتانسیل و ظرفیت مهمی در جذب سرمایه گذاری و ایجاد قطب گردشگری و تفرجگاهی است. وی همچنین طرح ایجاد پیست سواری و باغ پرندگان در مجموعه گردشگری کوهسار را مورد بررسی قرار داد و احداث پارکینگ در این محل را با هدف تامین امکانات مناسب در تردد و تامین رفاه گردشگران را در قالب طرحهای ترافیکی مورد تاکید قرار داد.

شهردار منطقه تامین ایمنی پارک کوهسار را ضروری برشمرد و افزود: نصب گاردریل، اجرای اصلاح هندسی و همچنین نصب 250 عدد پایه چراغ در جهت تامین روشنایی مجموعه از جمله طرحهای قابل توجه است.

دکتر طلوعی در ادامه با تاکید بر احداث سرای محلات در نواحی یک و 2 و 5 از پروژه های سمرقند آبنوس و فروشگاه ماف پارس بازدید و بر تسریع و تکمیل پروژه ها تاکید کرد.