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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

با ابلاغ بخشنامه ای صورت گرفت:

حقوق سربازان وظیفه عمومی افزایش می یابد

حقوق سربازان وظیفه عمومی افزایش می یابد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دکتر احمدی نژاد در بخشنامه‌ای، افزایش حقوق سربازان وظیفه عمومی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این بخشنامه، از این پس حداقل خالص پرداختی به سربازان 34 هزار و 251 تومان و حداکثر آن 64 هزار و 318 تومان خواهد بود.

در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری خطاب به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح شده که برابر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به افزایش ضریب حقوق، حداقل حقوق کارکنان پایور در سال جاری  28 هزار و 800 تومان است.
 
حقوق پرسنل وظیفه که در اجرای مبانی قانون موجود برای انجام خدمت دوره ضرورت به دستگاه‌های مذکور اختصاص داده می‌شوند با توجه به قانون چگونگی پرداخت حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح مصوب 1375، از ابتدای امسال بر اساس حداقل حقوق قابل پرداخت است.

همچنین خالص پرداختی به سرباز دوم  34 هزار و 510 تومان، سرباز یکم  35 هزار و 288 تومان، سرجوخه 36 هزار و 65 تومان، گروهبان سوم  37 هزار و 361 تومان، گروهبان دوم  38 هزار و 916 تومان، گروهبان یک 40 هزار و 742 تومان، استوار دوم 42 هزار و 545 تومان، استوار یکم  44 هزار و 878 تومان، ستوان سوم   48 هزارو 248 تومان، ستوان دوم 52 هزار و 395 تومان، ستوان یکم 58 هزار و 97 تومان و ستوان یکم پزشک 64 هزار و 318 تومان تعیین شد.

کد مطلب 925291

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