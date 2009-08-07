به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد یکی از کارمندان سابق شرکت تولید و پخش مووی ـ آی از توقف فعالیتهای تولید فیلم این شرکت از اوایل سال جاری میلادی خبر داد. ضمن اینکه برخی کارمندان شرکت هم در چند ماه اخیر اخراج شدند و سایت اینترنتی آن هم مدتی است فعالیت نمیکند.
مدیران مووی ـ آی در تلاش برای تبدیل شدن به یکی از شرکتهای پیشرو در عرصه تولید و پخش فیلم در ژاپن از سال گذشته بودجه شرکت را افزایش دادند و بر هزینههای خود افزودند، اما بحران اقتصادی جهان و تورم اقتصاد ژاپن در کنار کاهش فروش فیلمهای روی پرده در نهایت به زیان 45 میلیون دلاری این شرکت انجامید.
شرکت مووی ـ آی آوریل 2000 به ریاست کاز تاداشیکی بنیان نهاده و خیلی زود به یکی از پخشکنندههای کلیدی فیلمهای هالیوودی و مستقل در بازار سینمای ژاپن تبدیل شد. این شرکت در تولید فیلمهای داخلی هم عملکردی موفقیتآمیز داشت و توانست مجموعه "کارآگاه کابوس" را به یکی از آثار موفق بازار ژاپن تبدیل کند.
با ورشکسته شدن مووی ـ آی آینده آثاری چون فیلم نامزد اسکار "عقده بادر ماینهوف" و فیلم سهبعدی "پیرانا" در بازار ژاپن نامعلوم است. گفته میشود به زودی چند شرکت تولید و پخش ژاپنی هم اعلام ورشکستگی خواهند کرد که وایز پالیسی پخشکننده فیلمهای "کوهستان بروکبک" و "هوس، احتیاط" از آن جمله است.
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