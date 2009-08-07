کابینه منتخب رئیس جمهور باید در شان حضور 40 میلیونی مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه‌ های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: رئیس جمهور دو هفته برای معرفی اعضای کابینه دولت دهم فرصت دارد و امیدواریم در این انتخاب مهم که کمتر از انتخاب رئیس جمهور نیست، با استفاده از نظرات دلسوزان، افرادی مومن، متعهد، قوی و خدمتگزار برای مردم، انتخاب کند.

وی خاطرنشان کرد: کابینه رئیس جمهور باید فراجناحی عمل کند زیرا کابینه جناحی و حزبی نمی ‌تواند در خور شان مردم و مدیران باشد، باید همکارانی انتخاب کند که توان درک مسئولیت خطیر خود در برابر مردم را داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد: رئیس جمهور در انتخاب کابینه خود دیدگاه ‌ها و انتقادات اشخاصی که دلسوز نظام هستند و با اسلام و انقلاب دشمنی ندارند را مورد توجه قرار دهند و از تجربیات آنها استفاده کنند.

خطیب جمعه یزد همچنین با اشاره به سالروز حمله طالبان به دیپلماتهای ایرانی در افغانستان و به شهادت رساندن آنها همچنین به شهادت رساندن محمود صارمی، خبرنگار کوشا و ساعی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: از سکوت مجامع بین‌المللی در مقابل این بی ‌قانونی که بر خلاف همه ضوابط بین‌المللی است، انتقاد کرد.

وی با اشاره به نامگذاری این روز به نام روز خبرنگار عنوان کرد: خبرنگاری یک شغل مهم و تاثیرگذار است و خبرنگار در مرحله اول باید دارای اخلاق و تعهد باشد و آنچه که به طور واقع اتفاق افتاده است را گزارش کند.

صدوقی خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید قدر این جایگاه را بدانند و زمینه‌ ساز حضور و دستیابی خبرنگاران به اخبار صحیح باشند.

وی خطاب به مسئولان استان یزد تاکید کرد: زمینه حضور خبرنگاران در جلسات تصمیم‌ گیری را فراهم کنید و آنها را نامحرم ندانید زیرا نامحرم دانستن خبرنگار، نامحرم دانستن مردم است.

خبرنگارانی که حقوق آنها از درآمد بیت المال تامین می شود حق ندارند جناحی عمل کنند

صدوقی تاکید کرد: خبرنگارانی که از بودجه‌ های بیت‌المال استفاده می‌ کنند و حقوق آنها از این بخش منبع تامین می ‌شود، حق ندارند جناحی عمل کنند و سخنگوی یک طیف خاص باشند.

وی با اشاره به اینکه سخن و نوشته خبرنگار در جامعه تاثیر بسیاری دارد، خبرنگاران را به حفظ امانت در اخبارشان توصیه کرد.

بسیاری از مردم در شناخت منجی و مصلح حقیقی دچار اشتباه شده اند

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به میلاد مسعود حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: همه اقوام در انتظار فرج و منجی هستند اما آنها مصلح و منجی حقیقی را به درستی نشناخته‌اند و دچار اشتباه شده‌اند.

وی عنوان کرد: در را شناخت امام زمان باید از خرافه پرستی هایی تحت عنوان و در لوای عرفان و اسلام دوری کنیم و از عقل، اندیشه، تفکر و رهنمودهای قرآن و ائمه (ع) در این زمینه بهره‌مند شویم.

صدوقی اظهار امیدواری کرد که ملت شیعه ایران و تمام شیعیان جهان نشانه هایی از فردی را که سالهاست در انتظار او هستند را داشته باشند و امام عصر (عج) را از خود دلشاد کنند.