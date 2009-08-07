محیط بان نهاوندی قربانی تازه شکارچیان غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمد پور گفت: روز یازدهم مرداد امسال 2 شکارچی مسلح به برنو و کلاشینکف در منطقه شکار ممنوع ملوسان نهاوند اقدام به تیراندازی کرده اند که محسن خاکساری، محیط بان این سازمان را گلوله مصدوم کرده اند.

مدیرکل محیط زیست همدان افزود: محیط بان خاکساری پس از شنیدن صدای گلوله با تعقیب صدا به طرف متخلفان حرکت می‌کند و با دیدن یکی از آنها اقدام به اخطار می‌کند و با حرکت سریع، وی را خلع سلاح می‌کند. نفر دوم که مخفی شده بود از مخفیگاه خارج شده و با شلیک یک گلوله به پای محیط بان، وی را مجروح و در حال خونریزی رها کرده و منطقه را ترک می‌کنند.

محمد پور اضافه کرد: همکاران مستقر در منطقه با شنیدن صدای تیر با کوشش زیاد محیط بان مجروح را یافته و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌کنند که مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد و اکنون بستری است. تلاشها برای دستگیری 2 متخلف که سرو صورت خود را پوشانده بودند ادامه دارد.