  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

محیط بان نهاوندی قربانی تازه شکارچیان غیرمجاز

محیط بان نهاوندی قربانی تازه شکارچیان غیرمجاز

مدیرکل محیط زیست همدان از تلاش برای دستگیری 2شکارچی متواری خبر داد که محیط بانی در نهاوند را مورد اصابت گلوله قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمد پور گفت: روز یازدهم مرداد امسال 2 شکارچی مسلح به برنو و کلاشینکف در منطقه شکار ممنوع ملوسان نهاوند اقدام به تیراندازی کرده اند که محسن خاکساری، محیط بان این سازمان را گلوله مصدوم کرده اند.

مدیرکل محیط زیست همدان افزود: محیط بان خاکساری پس از شنیدن صدای گلوله با تعقیب صدا به طرف متخلفان حرکت می‌کند و با دیدن یکی از آنها اقدام به اخطار می‌کند و با حرکت سریع، وی را خلع سلاح می‌کند. نفر دوم که مخفی شده بود از مخفیگاه خارج شده و با شلیک یک گلوله به پای محیط بان، وی را مجروح و در حال خونریزی رها کرده و منطقه را ترک می‌کنند.

محمد پور اضافه کرد: همکاران مستقر در منطقه با شنیدن صدای تیر با کوشش زیاد محیط بان مجروح را یافته و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌کنند که مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد و اکنون بستری است. تلاشها برای دستگیری 2 متخلف که سرو صورت خود را پوشانده بودند ادامه دارد.

کد مطلب 925306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها