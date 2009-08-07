قیمت ارائه شده برای معدن انگوران یک دهم ارزش واقعی آن است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امام جمعه زنجان در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، قیمت پایه 180 میلیارد تومانی برای برگزاری مزایده شرکت معدن و روی انگوران را ناعادلانه و یک نوعی پایمال کردن حق مردم دانست و افزود: ارزش گذاری 180 میلیارد تومانی برای معدن برزگ انگوران بی عدالتی بزرگی است و مسئولان باید در این زمینه حساب شده عمل کنند.

وی ادامه داد: معدن انگوران یک سرمایه با ارزش برای استان و کشور است و نباید بدون برنامه ریزی صحیح از روند واگذاری آن عبور کرد.

مردم استان با تغییر استاندار زنجان مخالف هستند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به وجود برخی شایعاتی پیرامون جابجایی استاندار زنجان، از رئیس جمهور خواست از جابجایی در مدیریت استان خودداری کند.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه استان زنجان طی 30 سال گذشته به عنوان آزمایشگاه مدیریتی در کشور مطرح بوده است، افزود: مردم استان با تغییر استاندار زنجان مخالف بوده و از رئیس جمهور خواهان ابقای رئوفی نژاد در دولت دهم هستند.

وی یادآور شد: نگاه رئیس جمهور به استان با تعیین استاندار مشخص می شود و نگاه احمدی نژاد به استان زنجان نگرش مثبتی است.

امام جمعه زنجان، با بیان اینکه استان زنجان از اول پیروزی انقلاب همیشه یک آموزشگاه و آزمایشگاهی برای مدیران بوده است، گفت: جابجایی استانداری که عملکرد قابل قبولی طی چند ماهه گذشته در استان داشته و گامهای مهمی در عرصه پیشرفت استان داشته است، به مصلحت مردم منطقه نیست.

وی تنفیذ حکم ریاست جمهور دهم را از مهمترین حوادث روزهای اخیر بیان و اظهار امیدواری کرد که در دولت دهم شاهد روز افزون موفقیتهای ایران اسلامی در عرصه های مختلف ملی و فراملی باشیم.

امام جمعه زنجان، خجسته زاد روز منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر امام زمان (عج) را به همه مسلمانان تبریک گفت و بر لزوم دعا و نیاش مردم جهت تسریع در ظهور آن حضرت تاکید کرد.

حجت الاسلام واعظی با ظهور حضرت ولی عصر (عج) جهان منور و پیروزی مستضعفان جهان بر مستکبران حتمی می شود و با ظهور امام زمان، ریشه ظلم، فساد و ستم از گسترده جهان خاکی رخت برخواهد بست.