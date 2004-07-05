اسامي نامزدهاي جايزه جشن كانون ملي منتقدان تئاتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" روابط عمومي كانون ملي منتقدان تئاتر با بيان مطلب فوق اعلام كرد: اين كانون به روال هر سال ، جشن سالانه خود را در تاريخ شنبه 20 تيرماه از ساعت 30/17 در تالار چهار سوي مجموعه ي تئاتر شهر برگزار مي كند. اين مراسم شامل اعلام برگزيدگان رشته هاي مختلف ، پيام يان هربرت رييس كانون جهاني منتقدان تئاتر و اجراي نمايش خواهد بود.
طبق اين اعلام كانديداهاي رشته هاي مختلف به شرح زير هستند:
* نمايشنامه نويسي :( آندرانيك ) حسين مهكام ، بحرالغرايب ( محمد چرمشير) پل ( محمد رحمانيان ) چهار حكايت ( عليرضا نادري) چيستا ( نادر برهاني مرند)
* كارگرداني : آخر خط ( سهراب سليمي ) ارفه ( محسن حسيني ) بحرالغرايب ( آتيلا پسياني ) تك سلولي ( جلال تهراني ) سبز سهراب سرخ ( مجيد واحدي زاده )
* بازيگر مرد: علي سيار سرابي ( آندرانيك ) عمران صلاحي ( ببركاپيتان ) ميكاييل شهرستاني ( خاطرات هنر پيشه نقش دوم ) اكبر زنجانپور ( شب هزارو يكم) مهدي سلطاني ( مضحكه شبيه قتل و چيستا)
* بازيگر زن : نگارعابدي ( آندرانيك ) پانته آ بهرام ( خواب در فنجان خالي و شب هزار و يكم ) فروغ قجابگلي ( مضحكه شبيه قتل) سپيده نظري پور ( الكتر) شنبم طلوعي ( روي زمين )
* طراح صحمه : پل ( محمد رحمانيان ) تك سلولي ها ( جلال تهراني ) بحرالغرايب ( آتيلا پسياني ) روي زمين ( افروز فروزند) داستان خرس هاي پاندا ( سيامك احصايي )
* منتقد عضو كانون : عليرضا احمد زاده ، مصطفي محمودي ، افشين خورشيدي باختري ، رضا آشفته
* منتقد غير عضو: محسن علا ، سام فرزانه ، محسن ابراهيمي
همچنين در اين مراسم از دكتر جابرعناصري به عنوان يك پژوهشگر برجسته عرصه تئاتر به ويژه نمايش هاي سنتي تقدير مي شود. اين مراسم با حضور اعضاي كانون و استادان دانشگاهها برگزار مي شود.
نظر شما