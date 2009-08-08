جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: اساس بحث رتبهبندی چاپخانهها این است که ما مقیاسی استاندارد برای اندازهگیری کیفیت فعالیت چاپخانهها داشته باشیم تا بر این مبنا هم بتوانیم روند رو به رشد صنعت چاپ و یا احتمالاً افت آن را اندازهگیری کنیم و هم به ارتقاء کیفی چاپخانههایمان برای حضور در بازارهای بینالمللی کمک کنیم.
مدیر دفتر چاپ وزارت ارشاد افزود: متاسفانه تا این زمان عمده حمایتها و کمکهای وزارت ارشاد و سایر مجموعههای دولتی به صورت یکسان و عمومی به چاپخانهها تعلق میگرفته و میگیرد یعنی همانطور که چاپخانهای بدون کیفیت از امکانات دولت بهرهبرداری میکند یک چاپخانه خوب هم به همان نسبت از این امکانات بهرهبرداری میکرده و میکند که این امر هم با عدالت مغایرت دارد و هم غیرمنطقی است.
ذکایی اضافه کرد: منطقیتر این است که یک رتبهبندی درباره چاپخانهها انجام شود و این رتبهبندی نظام دریافت تسهیلات، امکانات و حمایتهای دولتی را هم اصلاح کند. ما با این نگاه و رویکرد است که موضوع رتبهبندی چاپخانهها را مطرح کردهایم.
مدیر دفتر چاپ وزارت ارشاد در عین حال به موانع پیش روی این طرح پرداخت و تاکید کرد: چون ما تا کنون استانداردهای لازم برای اندازهگیری کیفی چاپخانهها را در اختیار نداشتهایم، طبعاً این امکان هم وجود نداشته که چاپخانهها را رتبهبندی کنیم و به همین خاطر تا کنون کمی تامل کردهایم اما الان داریم به این مرحله نزدیک میشویم.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد گفت: چنانچه مسئله رتبهبندی چاپخانهها قطعیت پیدا کند در فرآیند رتبهبندی تمام واحدهای چاپی بر اساس مجموعهای از شاخصها، حائز رتبه خاصی میشوند. شاخصهای متعددی در اخذ این درجه میتواند دخیل باشد. رعایت استانداردهای بینالمللی، آموزشدیدگی پرسنل، رعایت استانداردهای زیستمحیطی، بهداشتی و مسائلی از این دست رتبه یک چاپخانه را نشان میدهد و مشخص خواهد شد که آن چاپخانه درجه 1، 2 یا 3 است.
ذکایی با بیان اینکه "طرح رتبهبندی چاپخانههای کشور برای چاپخانهداران هم سودمند است" ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر نوع تعیین تعرفههای چاپی که از مخاطب گرفته میشود، عمومی است یعنی به طور مثال تعرفه چاپ رنگی یک چاپخانه بدون کیفیت با یک چاپخانه باکیفیت مساوی است که این منطقی نیست. به هر حال کسی که به آموزش کارکنانش اهمیت میدهد و برای کیفیسازی مجموعهاش هزینه میکند باید منافع مادی کارش را هم ببیند.
وی اضافه کرد: بر مبنای رتبهبندی چاپخانهها میتوان تعرفهها را هم اصلاح کرد. اگر ما چاپخانهها را رتبه بندی کنیم آن وقت میتوان گفت که تعرفه چاپخانههای ممتاز فلان قیمت و تعرفه چاپخانههای درجه 3 بهمان قیمت است. بسیار جای تاسف است که امروز شیرینیفروشیها، سینماها و هتلهای ما رتبه دارند اما هنوز صنعت چاپ ما این مزیت را کسب نکرده است.
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