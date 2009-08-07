خبرنگاران نباید احساسی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران قطبهای عظیم فکری جامعه هستند و باید در روشنگری و پیشبرد ابعاد مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر تلاش کنند.

وی عنوان کرد: خبرنگاران به عنوان سربازان فرهنگی ضمن اینکه می توانند جلوی توطئه ها، گمراهی ها را در جامعه بگیرند در تفهیم برنامه های درست به مردم نیز نقش موثری دارند.

آیت الله قربانی همچنین با اعلام اینکه رئیس جمهور، وزیران با کفایت را برای مدیریت کشور انتخاب کند، افزود: سابقه انقلابی، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کارآمدی سه ویژگی ممتاز یک مسئول در نظام اسلامی است.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر تبلیغ برنجهای خارجی گلایه کرد و اظهار داشت: برنج تولیدی داخلی مورد بی مهری قرار گرفته است و هنوز کشاورزان برنجهای سال گذشته خود را به فروش نرسانده اند.

خطیب جمعه رشت در ادامه از رئیس جمهور خواست مشکل کشاورزان به ویژه برنجکاران را هرچه سریعتر رفع کنند.