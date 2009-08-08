پروازهای فرودگاه زنجان بار دیگر از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، از ظهر روز جمعه و با پرواز یک فروند هواپیمای فوکر متعلق به هواپیمایی "کیش ایر" از فرودگاه زنجان به سوی شهر مقدس مشهد پروازهای این فرودگاه مجددا از سر گرفته شد.

در مراسم افتتاح این فرودگاه که با حضور مسئولان استان برگزار شد، معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار زنجان با تبریک آغاز پروازهای این فرودگاه از همه مردم و مسئولان خواست تا با حمایتهای خود سبب رونق بیشتر این فرودگاه شوند.

اباصلت سیاح توسعه ناوگان حمل و نقل را از برنامه های مهم دولت دانست و افزود: استان زنجان از پتانسیلهای خوبی در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ناوگان حمل و نقل هوایی به عنوان یک مزیت مهم در زمینه توسعه حمل و نقل محسوب می شود که استان زنجان باید عقب ماندگی های گذشته در این بخش را جبران کند.

سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان یک فروند هواپیمای فوکر 100 ساخت کشور هلند را که جزو هواپیماهای بسیار ایمن غربی محسوب می‌ شود، طبق قراردادی از شرکت هواپیمایی کیش ‌ایر به صورت چارتر یا دربستی تحویل گرفته و این هواپیما قرار است هفته‌ای دو پرواز رفت و برگشت به مشهد مقدس داشته باشد.

براساس اعلام سازمان هواپیمایی قیمت بلیت رفت و برگشت زنجان - مشهد 128 هزار تومان است که برای تشویق بیشتر مسافران بلیت رفت و برگشت مشهد را با 10 درصد تخفیف نسبت به قیمت سازمان هواپیمایی کشوری به قیمت حدود 115 هزار تومان به مسافران ارائه می شود.