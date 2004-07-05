آمريكايي ها در هيچ مقطعي تا اين حد خوار و ذليل نشده بودند

به گزارش خبرگزاري "مهر" رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين گفت: مهمترين و تاثيرگذارترين مساله منطقه جهان اسلام سرنوشت عراق است.

وي افزود: اقتضائات سياسي و امنيتي منطقه ايجاب مي كند، كشورهاي همسايه عراق ، از جمله ايران و سوريه با همكاري راهبردي و نزديك، براي اتخاذ مواضعي مشترك در جهت مك به حفظ و يكپارچگي عراق تلاش بيش از پيش نمايند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مشكلات روزافزون آمريكا و اشغالگران در عراق تصريح كرد: آمريكايي ها در هيچ مقطعي تااين حد ذليل و خوار نشده بودند.

وي افزود: البته بايد مراقب باشيم كه آمريكا و اسراييل براي عراق و منطقه افكار شومي در سر مي پرورانند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني برگزاري انتخابات فراگير ، بر اساس راي اكثريت مردم و عهده دار شدن منتخبين مردم عراق به سرنوشتشان و ايجاد نيروي هاي نظامي و امنيتي از بين مردم را مهمترين اولويت آن كشور براي جلوگيري از بهانه گيري هاي واهي اشغالگران به منظور ادامه حضور آنان در آن كشور دانست.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به لزوم همفكري و همبستگي بيشتر بين سه كشور همسايه عراق ، آنكارا ، دمشق و تهران براي جلوگيري از تجزيه عراق و هوشياري در برابر تهديدات و توطئه ها تاكيد كرد.

بشار اسد ، رييس جمهور سوريه نيز در اين ديدار گفت: سوريه و ايران در خصوص مسائل منطقه و عراق ديدگاههاي مشتركي دارند.

وي افزود: براي سوريه و كشورهاي همسايه مهمترين مساله سرنوشت عراق است كه مستقيما تاثير مثبت و يا منفي آن متوجه منطقه و كشورهاي همسايه و دنياي اسلام خواهد شد.

بشار اسد با ابراز نگراني از ناامني و ايجاد اختلاف در بين مردم عراق اظهار داشت: سوريه ، مقاومت در برابر اشغال و تروريسم در عراق را از هم جدا مي داند و معتقد است، اگر مقاومت مردم عراق نبود، اشغالگران هيچگاه تن به كمترين حق مردم آن كشور نمي دادند.

وي افزود: سوريه از وحدت و يكپارچگي عراق حمايت و از برگزاري انتخابات براي حاكم شدن مردم اين كشور بر سرنوشتشان استقبال مي كند و در اين راه از هيچ مساعي و كمكي دريغ نخواهد كرد.

رييس جمهور سوريه همچنين تاكيد كرد: كه نبايد مساله فلسطين تحت الشعاع عراق قرار گيرد، چرا كه اين خواست اسراييل است.