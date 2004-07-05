حرفه اي ها براي دانشجويان به روي صحنه مي روند

به گزارش خبرنگارتئاتر"مهر"، دانشجويان مي توانند در زمان اعلام شده با بليت نيم بها از اين نمايش ديدن كنند.

اين نمايش تاكنون دو اجراي خود را پشت سر گذاشته است وتوانسته در اين دوشب در تالار 110 نفره "گوشه" فرهنگسراي نياوران از 240 تماشاگر پذيرايي كند.

اولين اجراي اين نمايش درروز شنبه گذشته بود و اختصاص به هنرمندان و خبرنگاران داشت. به دليل استقبال تماشاگران طي اين دو روز 20 صندلي به جايگاه تماشاگران در سالن گوشه اضافه شده است.

