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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۴:۰۶

طي اجراي پنجم و ششم :

حرفه اي ها براي دانشجويان به روي صحنه مي روند

اجراي ساعت 16 نمايش حرفه اي ها طي روزهاي پنجشنبه و جمعه به دانشجويان علاقمند تئاتر اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگارتئاتر"مهر"، دانشجويان مي توانند  در زمان اعلام شده  با بليت نيم بها از اين نمايش ديدن كنند.
 اين نمايش تاكنون دو اجراي خود را پشت سر گذاشته است وتوانسته در اين دوشب در تالار 110 نفره "گوشه" فرهنگسراي نياوران از 240 تماشاگر پذيرايي كند.
اولين اجراي اين نمايش درروز شنبه گذشته بود و اختصاص به هنرمندان و خبرنگاران داشت.  به دليل استقبال تماشاگران طي اين دو روز 20 صندلي به جايگاه تماشاگران در سالن گوشه اضافه شده است.
 

کد مطلب 92533

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