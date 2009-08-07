گزارش جدید مرکز پژوشهای مجلس از لایحه هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در اجرای درخواست سیدکاظم‌دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اعلام کرد: در متن این لایحه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی در طول سه سال پیش‌بینی شده بود که کمیسیون ویژه طول دوره این اصلاحات را حداکثر به 5 سال (سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه) افزایش داد.

همچنین کمیسیون ویژه تصویب کرد که منابع حاصل از اجرای این قانون به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان حساب هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شود تا منابع جمع‌آوری شده در این حساب تحت سرفصل‌های مشخصی در قوانین بودجه سنواتی مصرف شود. کمیسیون ویژه طرح تحول در فرایند تصویب این لایحه همچنین برخی از مواد، تبصره‌ها و بندهای دیگر را با توجه به ساختار کلی لایحه و تغییر و تحولات ناشی از اجرای آن ، به لایحه الحاق و متقابلا برخی دیگر از مفاد لایحه را حذف کرد و در نهایت تغییرات را به تصویب رساند.

مرکز پژوهشها سپس با تشریح روند رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیونهای مختلف مجلس افزود: با ارسال این لایحه به کمیسیون‌های اصلی و فرعی، این کمیسیون‌ها نیز با دعوت از استادان ، صاحبنظران ، کارشناسان سازمان‌های مختلف از جمله کارشناسان دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی، وزرا ، روسا و مدیران وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، جزئیات ، آثار و تبعات اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با در نظر گرفتن ابعاد و آثار احتمالی لایحه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دادند و پس از بررسی‌های لازم و اخذ نظرات و آرای صاحبنظران و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور، کمیسیون‌های فرعی و اصلی در مورد کلیات لایحه رای‌گیری کردند (در این رای‌گیری برخی از کمیسیون‌های فرعی کلیات لایحه را قبول و برخی دیگر کلیات لایحه را رد کردند و این در حالی بود که کمیسیون اصلی کلیات لایحه مذکور را با اکثریت آرا مورد پذیرش قرار داد ) و مقرر شد کمیسیون اصلی(کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی) پس از دریافت پیشنهادات کمیسیون‌‌های فرعی، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سایر ارگان‌ها و نهادهای خصوصی و فعالان اقتصادی کشور، مفاد (جزییات) این لایحه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در فرایند بررسی لایحه توسط کمیسیون‌های اصلی و فرعی، دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مدیریت معاونت پژوهشی این مرکز، نشست‌ها و جلسات تخصصی متعددی به درخواست کمیسیون‌های مربوطه و با مشارکت صاحبنظران، استادان دانشگاه‌ها ، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کارشناسان کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در راستای بررسی ابعاد و آثار لایحه تشکیل دادند که ماحصل این اقدامات تهیه 12 گزارش بود که در تعامل با کمیسیون ویژه و کمیسیون‌‌های تخصصی با حضور کارشناسان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به بازنگری در متن بخش‌هایی از لایحه دولت انجامید و در نهایت کمیسیون ویژه با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد طی هشت ماه و با حضور اعضای کمیسیون ، اعضای کار گروه طرح تحول اقتصادی دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان‌ها و نهادهای مرتبط مفاد لایحه را با اصلاحات مورد نظر خود به تصویب رساند.