حوادث شب و روز گذشته تهران تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته بر اثر وقوع 27 آتش‌سوزی و 43 حادثه گوناگون دیگر 5 نفر از شهروندان زخمی شدند. این حوادث تلفات جانی نداشت.



14 واحد مسکونی، 4 دستگاه وسیله نقلیه و 2 فروشگاه از جمله صحنه‌های آتش‌سوزی در شب و روز گذشته بودند که آتش‌نشانان با حضور بموقع در محل این آتش‌سوزی‌ها ضمن خاموش کردن کامل آنها از گسترش شعله‌های آتش جلوگیری بعمل آوردند.



آتش‌نشانان همچنین در 7 حادثه رانندگی، 7 حادثه نشت آب در منازل، 6 حادثه آسانسور، 6 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل ساختمان، 4 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت عملیات امداد و نجات را انجام دادند.



در عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش‌سوزی 24 ساعت گذشته 807 آتش‌نشان با استفاده از 259 دستگاه خودروی آتش‌نشانی 45 ساعت عملیات کردند.

کد مطلب 925338