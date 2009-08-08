حوادث شب و روز گذشته تهران تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته بر اثر وقوع 27 آتشسوزی و 43 حادثه گوناگون دیگر 5 نفر از شهروندان زخمی شدند. این حوادث تلفات جانی نداشت.
14 واحد مسکونی، 4 دستگاه وسیله نقلیه و 2 فروشگاه از جمله صحنههای آتشسوزی در شب و روز گذشته بودند که آتشنشانان با حضور بموقع در محل این آتشسوزیها ضمن خاموش کردن کامل آنها از گسترش شعلههای آتش جلوگیری بعمل آوردند.
آتشنشانان همچنین در 7 حادثه رانندگی، 7 حادثه نشت آب در منازل، 6 حادثه آسانسور، 6 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل ساختمان، 4 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت عملیات امداد و نجات را انجام دادند.
در عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتشسوزی 24 ساعت گذشته 807 آتشنشان با استفاده از 259 دستگاه خودروی آتشنشانی 45 ساعت عملیات کردند.
صدای آژیر خودروهای آتشنشانی در شب و روز گذشته 70 بار در سطح خیابانهای شهر تهران شنیده شد و آتشنشانان موفق شدند 18 شهروند حادثه دیده را نجات دهند.
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