جامعه باید به سمت کار و تلاش حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: باید همه تابع رای مردم باشیم و وحدت کشور را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ اسلام را مطالعه کنیم و ببینیم که چگونه طلحه و زبیر با وجود اقداماتشان برای اسلام با سرپیچی از ولایت امیرالمومنین، مورد برخورد قرار گرفتند و دچار انحراف شدند، خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات عده ای به دنبال ایجاد شکاف در میان امت اسلامی هستند که باید هوشیار بود و در مقابل دشمنان اتحاد را حفظ کرد.

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: حضور 40 میلیونی در انتخابات به برکت انقلاب اسلامی است و نباید فریب شایعه ها را خورد و مراقب اسلام و مسلمین بود.

وی در ادامه با بیان اینکه، تنها منافقان هستند که از این تنشها در جامعه سود می برند، اضافه کرد: انتخابات تمام شده و اکنون زمان کار و تلاش است.

امام جمعه اراک با تبریک میلاد امام عصر، گفت: ظهور و حضور امام عصر مستلزم دعای همه مسلمانان است و ما باید با رفتار و عمل و نیت درست و پاک هر زمان منتظر ظهور ایشان باشیم.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار این روز را به همه خبرنگاران استان تبریک گفت و آنان را بازوان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه و توسعه کشور دانست.