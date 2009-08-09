ارتباطات وفناوری اطلاعات در آلمان ازمسیر اقتصاد می گذرد نه راه وترابری

به گزارش مهر، آلمان یکی از کشورهای توسعه یافته ای است که علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی در شمار مهمترین کشورهای دنیا قرار دارد بلکه از نظر توسعه فناوری، حفظ محیط زیست، بهداشت و تحقیقات و آموزش در میان کشورهای پیشرفته جای دارد.

در دولت فدرال این کشور در مجموع 14 وزارتخانه فعال هستند که از این تعداد وزارت اقتصاد و فناوری، وزارت غذا، کشاورزی و محافظت از مصرف کننده، وزارت بهداشت، وزارت محیط زیست، وزارت حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای و وزارت آموزش و تحقیقات پنج وزارتخانه ای هستند که در توسعه فناوری و تحقیقات علمی و همچنین حفظ محیط زیست کوشا هستند.

نگاهی اجمالی به "وزارت اقتصاد و فناوری" نشان می دهد که یکی از اهداف مهم این کشور توسعه فناوریهای روز دنیا با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی است. به طوری که برگزاری نمایشگاه سالانه "سبیت" در هانوفر آلمان که مهمترین نمایش همزیستی فناوری و اقتصاد است با حضور بزرگترین غولهای دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات که از جمله شرکتهای با سوددهی بالای اقتصادی در دنیا به شمار می روند در این کشور برگزار می شود.

درحقیقت در دنیای امروز، توسعه فناوریهای نوآورانه به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی پیوند محکم و انکارناپذیری دارد و برای مثال فردی چون "بیل گیتس" نه تنها به عنوان اسطوره دنیای فناوری ارتباطات و اطلاعات شناخته می شود بلکه در راس ثروتمندترین مردان زمین نیز قرار دارد.

وزارت اقتصاد و فناوری

عملکرد این وزارتخانه به بخشهای اقتصاد، سیاستگذاریهای فناوری، سیاستگذاری اقتصاد خارجی و سیاستگذاری اروپایی تقسیم می شوند. بخش سیاستگذاریهای فناوری بسیار گسترده بوده و در چارچوب مقولات فناوری بین المللی، نوآوری محیط زیست، مخابرات و پست، جامعه اطلاعاتی و استراتژیهای های- تک تقسیم بندی می شوند.

جامعه اطلاعاتی

به گزارش مهر، بخش جامعه اطلاعاتی وزارت اقتصاد و فناوری آلمان در توسعه بخشهای امنیت روی اینترنت، کسب و کار الکترونیک و امنیت سکوهای فناوری اطلاعات فعال است.

در حقیقت آلمان اهمیت ویژه ای برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به فناوریهای کلاسیک و مهندسی مکانیک قائل است و در این راستا تلاشهای بسیاری انجام می دهد به طوری که دولت این کشور اروپایی معتقد است اقتصاد دانش- پایه و فناوری ارتباطات و اطلاعات به شتاب رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کمک می کند.

درحال حاضر این فناوریها در حدود 40 درصد از کل رشد اقتصادی آلمان را در اختیار دارند و سالانه یک حجم تجاری 140 میلیارد یورویی را به همراه دارند. به همین منظور بخش ICT در آلمان یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی به شمار می رود و بیش از 800 هزار نفر و 650 هزار نیروی مختصص در این بخش مشغول به کار هستند.

پست و مخابرات

به گزارش مهر، در سال 2007 بازار سرویسهای مخابراتی و پستی آلمان در مجموع بیش از 8/86 میلیارد یورو درآمد به دست آورد که از این میزان بیش از 23 میلیارد یورو متعلق به بخش پست و 5/65 میلیارد یورو مربوط به بازار شبکه و خدمات مخابراتی بود.

وزارت حمل و نقل، ساختمان و امور شهری

بر خلاف آنچه برخی موافقان ادغام وزارت راه و ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران می پندارند و بیان می کنند در کشور توسعه یافته ای چون آلمان فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و امور شهری کاملا مستقل از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در آلمان وزارتخانه حمل و نقل، ساختمان و امور شهری وجود دارد که به بخشهای مختلفی تقسیم شده است که شامل حمل و نقل، ساختمان سازی، مسکن و امور شهری و توسعه فضایی است.

حمل و نقل

بی شک در دنیای ارتباطات امروز، فناوری ارتباطات نقش مهمی در سیستمهای حمل و نقل ایفا می کنند. به همین منظور یکی از زیرمجموعه های بخش حمل و نقل این وزارتخانه (و نه تمام آن) بر روی فناوریهای همراه متمرکز شده است. در این زیرمجموعه، توسعه فناوریهای حمل و نقل دوستدار محیط زیست و کنترل از راه دور اطلاعات مربوط به حمل نقل مد نظر قرار می گیرند. توسعه فناوری در حمل و نقل به این معنی است که این بخش نیز همانند سایر بخشها نیازمند مشارکت فعال فناوریهای نوین و به خصوص ICT است.

به گزارش مهر، نگاهی گذرا به چارت دولت فدرال آلمان نشان می دهد که این دولت اهمیت ویژه ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات می دهد و چون اقتصاد را وابسته به فناوری می داند جاده فناوری را درست در مسیر اقتصاد کشانده است.

البته نگاه به فناوری اطلاعات در تمامی بخشهای یک کشور و دولت که می خواهد دولت الکترونیک نیز داشته باشد ضروری است. در کشورهای توسعه یافته هیچگاه به فناوری و فناوری اطلاعات نگاه تک بخشی نمی شود بلکه سازمانها و وزارتخانه ها در حیطه کاری خود به این فناوریها توجه ویژه دارند.

اما نکته قابل تامل این است که در آلمان بر خلاف آنچه گفته می شود و بسیاری از کارشناسان کشورمان نیز به آن انتقاد می کنند "راه" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" مسیر مستقلی ندارند و این نشان می دهد سیاستگزاران این کشور سخیتی در این دو حوزه کاری تشخیص نداده اند.

به گزارش مهر، بحث ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری در کشورمان اسفند ماه سال 83 مطرح شد اما مدتی پیش با تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس زمینه این ادغام هموار شد. با این ادغام، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت ارتباطات و حمل و نقل متولد خواهد شد.

این ادغام در حالی صورت می گیرد که کلیه کارشناسان را با یک سئوال بزرگ مواجه کرده است. آنها به دنبال جواب این سئوال هستند که با توجه به اینکه عصر آینده عصر جامعه اطلاعاتی است، فناوری اطلاعات چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا با این اقدام می توانیم به آینده فناوری اطلاعات و جبران عقب ماندگی ها امیدوار باشیم؟