فردا بیش از 10 متهم حوادث اخیر در تهران محاکمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه دادگاه حدود 100 نفر از متهمان حوادث اخیر روز شنبه 10 مرداد در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شده بود و قرار بود جلسه بعدی دادگاه روز پنجشنبه 15 مرداد برگزار شود .

صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود : با توجه به اینکه بیش از 10 نفر از وکلای متهمین اغتشاشات اخیر که در نوبت محاکمه روز پنجشنبه مورخ 88.5.15 قرار دارند پس از ابلاغ کیفرخواستهای انفرادی، وکلای مربوطه جهت تدارک دفاعیه حداقل تا صبح شنبه88.5.17 تقاضای استمهال و تجدید وقت نمودند.

براین اساس با اعطای دو روز مهلت دادگاه به روز شنبه موکول شد .

اسامی متهمانی که فردا در نوبت رسیدگی پرونده قرار دارند اطلاعی در دست نیست .

