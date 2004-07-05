  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۴:۱۱

مدير عامل خانه سينما كيست؟

مهدي كرم پور: خانه سينما يك مدير واقعي مي خواهد

مدير عامل خانه سينما بايد يك مدير واقعي ،اجرايي ، توانا و پاسخگو به هيات مديره باشد.

مهدي كرم پور كارگردان، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" با بيان مطلب فوق درباره مدير عامل خانه سينما گفت: مدير خانه سينما مي تواند يك مدير با تجربه باشد كه سابقه مديريتي خوب دارد.  مديري كه  كارها و مصوبات هيات مديره را ساماندهي مي كند مي تواند كارآمد باشد.
او افزود: مدير عامل هاي پيشين خانه سينما قدرتي بالاتر از هيات مديره داشتند؛ در حالي كه مدير عامل بايد يك مدير اجرايي پاسخگو باشد. اين مدير حتما نبايد از ميان صنوف و سينمايي ها انتخاب شود. مي تواند يك مدير موفق در زمينه هاي ديگر در اين سمت قرار گيرد.
كرم پور با اشاره به حقوق بالاي يك مدير با تجربه گفت: البته حقوقي كه به اين مدير تعلق مي گيرد بالا است. اما در نهايت نيز روي كار آمدن يك مدير باتجربه اجرايي راهگشاي مشكلات خواهد بود.
کد مطلب 92537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها