مهدي كرم پور: خانه سينما يك مدير واقعي مي خواهد

مدير عامل خانه سينما بايد يك مدير واقعي ،اجرايي ، توانا و پاسخگو به هيات مديره باشد.

مهدي كرم پور كارگردان، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" با بيان مطلب فوق درباره مدير عامل خانه سينما گفت: مدير خانه سينما مي تواند يك مدير با تجربه باشد كه سابقه مديريتي خوب دارد. مديري كه كارها و مصوبات هيات مديره را ساماندهي مي كند مي تواند كارآمد باشد.

او افزود: مدير عامل هاي پيشين خانه سينما قدرتي بالاتر از هيات مديره داشتند؛ در حالي كه مدير عامل بايد يك مدير اجرايي پاسخگو باشد. اين مدير حتما نبايد از ميان صنوف و سينمايي ها انتخاب شود. مي تواند يك مدير موفق در زمينه هاي ديگر در اين سمت قرار گيرد.

كرم پور با اشاره به حقوق بالاي يك مدير با تجربه گفت: البته حقوقي كه به اين مدير تعلق مي گيرد بالا است. اما در نهايت نيز روي كار آمدن يك مدير باتجربه اجرايي راهگشاي مشكلات خواهد بود.