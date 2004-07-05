مهدي كرم پور: خانه سينما يك مدير واقعي مي خواهد

مهدي كرم پور كارگردان، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" با بيان مطلب فوق درباره مدير عامل خانه سينما گفت: مدير خانه سينما مي تواند يك مدير با تجربه باشد كه سابقه مديريتي خوب دارد. مديري كه كارها و مصوبات هيات مديره را ساماندهي مي كند مي تواند كارآمد باشد.
او افزود: مدير عامل هاي پيشين خانه سينما قدرتي بالاتر از هيات مديره داشتند؛ در حالي كه مدير عامل بايد يك مدير اجرايي پاسخگو باشد. اين مدير حتما نبايد از ميان صنوف و سينمايي ها انتخاب شود. مي تواند يك مدير موفق در زمينه هاي ديگر در اين سمت قرار گيرد.
كرم پور با اشاره به حقوق بالاي يك مدير با تجربه گفت: البته حقوقي كه به اين مدير تعلق مي گيرد بالا است. اما در نهايت نيز روي كار آمدن يك مدير باتجربه اجرايي راهگشاي مشكلات خواهد بود.
مدير عامل خانه سينما بايد يك مدير واقعي ،اجرايي ، توانا و پاسخگو به هيات مديره باشد.
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