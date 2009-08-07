پیروزی ذوب آهن مقابل سایپاکرج در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار روز دوم از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دو تیم ذوب آهن اصفهان و سایپا کرج از ساعت 17:15 امروز در ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر به مصاف هم رفتند که حاصل تلاش این دو تیم در پایان نیمه اول با برتری 2 برصفر تیم میزبان همراه بود.

برای تیم ذوب آهن در این نیمه جواد آشتیانی(گل به خودی - 4) و محسن مسلمان (24) گلزنی کردند و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را به یک پیروزی دلچسب در نیمه اول رساندند.

تیم فوتبال سایپا که نسبت به فصل گذشته با تغییراتی عمده روبرو شده است، در نیمه اول دیدار مقابل ذوب آهن نتوانست همپای میزبان اصفهانی پیش برود.