به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد فیلم جنایی کمدی "دست‌ها بالا وگرنه شلیک می‌کنم" در دوره‌ای تولید شد که کنترل طنز یکی از اولویت‌های اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست آلمان شرقی بود و فیلم سال 1966 به دلیل انتقادهای طنزآمیز آن به سیستم حکومتی این کشور کمونیستی به دستور پلیس توقیف شد.

"دست‌ها بالا وگرنه شلیک می‌کنم" پس از چهار دهه از قفسه‌های بایگانی سینمای آلمان بیرون آمده و به عنوان آخرین فیلم توقیفی آلمان شرقی سابق برای علاقمندان سینمای آلمان اکران شده است. فیلم به ویژه برای آن دسته از شهروندان آلمانی جذابیت دارد که در دهه 1960 شهروند بخش شرقی این کشور بودند و نتوانستند آن را در سینماها ببینند.

رالف هریشت، ابرهارد کورس، گرد شفر و مانفرد اولیگ بازیگران این فیلم کمدی به کارگردانی هانس ـ یواخیم کاسپریسک هستند که پلیس آلمان شرقی آن را یک "کمدی گنگستری" توصیف کرد. سرکردگان حزب کمونیست در نخستین نگاه "دست‌ها بالا وگرنه شلیک می‌کنم" را تایید کردند، اما تغییر معیارهای جامعه آلمان در اواسط دهه 60 به ضرر فیلم تمام شد.

هربرت کوفر تنها نماینده "دست‌ها بالا" بود که در مراسم فرش قرمز این فیلم در درسدن آلمان حضور داشت. این بازیگر 88 ساله که در فیلم نقش یک جنایتکار را بازی می‌کند، در همان دوران مجری تلویزیون دولتی آلمان شرقی هم بود. او در این مراسم گفت: من نیم قرن برای رسیدن چنین روزی منتظر مانده بودم.