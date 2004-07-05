واگذاري 525 مورد از فعاليت هاي وزارت دفاع به بخش غيردولتي در سال گذشته

به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، رييس ستاد هفتمين جشنواره شهيد رجايي در اين وزارتخانه گفت: در سال 1382 بيشترين فعاليت هاي واگذار شده به بخش غيردولتي در وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته با فراواني 7/38 درصد (203 مورد) از مجموعه فعاليتهاي واگذار شده ، مربوط به فعاليتهاي عمراني بوده است.

دريادار دكتر محمد شفيعي رودسري افزود: در اين مدت 175 مورد(3/33 درصد) از فعاليتهاي توليدي و پژوهشي وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به بخش غيردولتي واگذار شده است.



معاون هماهنگ كننده وزارت دفاع همچنين اظهار داشت: امور خدماتي با 6/20 درصد از مجموع فعاليتهاي واگذار شده اين وزارتخانه به بخش غيردولتي در سال گذشته در مرحله بعدي قرار گرفته است.



به گفته وي فعاليتهاي مربوط به "سرويس ، نگهداري و تعميرات" ، "فرهنگي" و "بهداشت و درمان " از ديگر اموري هستند كه به ترتيب اولويت به بخش غيردولتي در سال گذشته واگذار شده اند.



امير شفيعي رودسري خاطرنشان ساخت: موضوع "برون سپاري" كه در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي انجام مي شود، يكي از سياست هاي اساسي ايجاد تحول در نظام اداري كشور و وزارت دفاع است.

كارشناسان مديريت و برنامه ريزي، هدف از كاهش تصدي گري و واگذاري امور به بخش غيردولتي را تمركز دستگاههاي دولتي بر وظايف حاكميتي و شايستگي هاي محوري ، افزايش انعطاف پذيري در مقابل تقاضاها، كاهش هزينه ها ، بهره مندي از نيروي انساني متخصص بخش هاي غيردولتي و استفاده از خدمات آنها به صورت پيمانكاري ، كاهش زمان توليد محصول و خدمات عنوان مي كنند.